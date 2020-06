Giulia De Lellis, duro sfogo sui social: “Vi sembra giusto?”, cos’è successo

Duro sfogo di Giulia De Lellis sui social: “Vi sembra giusto?”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo alla fidanzata di Andrea Damante

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più seguite sui social. Il suo account Instagram conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci e presto la romana potrebbe festeggiare quota cinque milioni. La sua popolarità è iniziata a Uomini e Donne, dove ha partecipato per corteggiare Andrea Damante, suo attuale fidanzato. La loro storia d’amore, con i suoi alti e bassi, ha fatto sognare migliaia di italiani. Giulia e Andrea adesso sono tornati insieme e si vocifera addirittura che siano vicini al matrimonio. Insieme formano una delle coppie più seguite sui social network: Damante, infatti, conta oltre due milioni di seguaci su Instagram.

Giulia De Lellis, duro sfogo sui social

La popolarità si sa ha i suoi pregi e i suoi difetti. Tra questi vi è quello di essere sempre ‘sorvegliati’ e a rischio di essere esposti alla mercé di tutti. La De Lellis questa notte ha pubblicato un duro sfogo tra le sue stories di Instagram rivolto ai paparazzi che, secondo quanto riportato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbero entrati nella proprietà privata dei suoi vicini. La modella romana ha pubblicato il video che ritrae i paparazzi ed ha scritto: “Non voglio fare polemica. Voglio solo chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in una proprietà privata per scattare le loro foto, non ci sto… Non lo posso accettare!“.

L’ex corteggiatrice poi ha proseguito spiegando che quella era la proprietà privata dei vicini ed ha chiesto ai suoi seguaci se fosse giusto o meno. I fan, che sostengono la De Lellis in ogni battaglia, sicuramente saranno dalla sua parte.