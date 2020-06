J-Ax, avete mai visto la moglie del famoso rapper? La foto di coppia con la splendida Elaina.

Lui lo conosciamo tutti. È uno dei rapper più amati del nostro Paese e, qualche sera fa, lo abbiamo visto in diretta ad Amici Speciali, dove ha scatenato tutti col suo nuovo singolo Una voglia assurda. Parliamo proprio di lui, J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti, ex componente del duo ‘Articolo 31’, insieme a DJ Jad. Oggi, il rapper ha proseguito la sua carriera da solista. Una carriera ricca di successi e di tormentoni che tutti conosciamo. Ma forse non tutti conoscono, invece, la bellissima moglie del rapper milanese. La coppia, infatti, non ama mostrarsi particolarmente in pubblico: lo stesso J Ax non è solito postare sui social foto in compagnia della sua splendida moglie. Oggi, però, ve la mostreremo. Si chiama Elaina Coker ed è una fotomodella originaria della Florida. Un amore immenso, quello tra la Coker e il rapper, che si sono conosciuti nel 2001. Un amore che li ha portati fino all’altare, il 28 aprile del 2007. Nel 2017, la nascita del loro piccolo Nicolas, al quale J-Ax ha dedicato un brano da brividi, dal titolo Tutto tua madre. Ma ora siete curiosi di vedere la bellissima Elaina? Ve la mostriamo subito!

J-Ax, avete mai visto la moglie del rapper? Si chiama Elaina Coker

Si chiama Elaina Coker la donna che ha fatto ‘mettere la testa a posto’ a J-Ax. Una coppia molto unita e innamorata, che però preferisce salvaguardare la propria privacy. Di Elaina, infatti, non c’è traccia sui social. E anche il rapper milanese non pubblica mai scatti in compagnia della sua dolce metà Le volte in cui si mostrano insieme in pubblico sono davvero poche. Eccone una:

Eh si, ve lo avevamo detto! La Coker è davvero meravigliosa. Ed ha letteralmente stregato J-Ax, che a Il Corriere della Sera ha dichiarato: “Lei è americana ma vive a Milano, ho cominciato a uscire solo per vederla”. Un amore sigillato della nascita di Nicolas, nel 2017. Che dire, J-Ax ed Elaina formano davvero una coppia meravigliosa. Non trovate?