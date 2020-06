Mara Venier in stampelle prima di Domenica In: il video su Instagram

Per raggiungere lo studio di Domenica In per una nuova puntata, Mara Venier è stata ripresa in stampelle da suo marito Nicola: il video su Instagram.

Una cosa c’è da ammetterla: Mara Venier è una vera e propria macchina da guerra. Nonostante la frattura al piede in seguito ad una rovinosa caduta per le scale, la conduttrice televisiva ha deciso ugualmente di condurre una nuova puntata di Domenica In. Seppure manchi davvero pochissimo al finale di stagione di questa incredibile e strepitosa edizione, la ‘zia’ Mara non ha affatto rinunciare a fare compagnia il suo tanto caro ed amato pubblico italiano. Ce ne aveva data già ampia testimonianza quando, in piena emergenza Coronavirus, ha continuato ad informare e divertire i suoi telespettatori nonostante l’ovvia paura ed ansia. E ce ne ha dato ampiamente conferma adesso. Quando, praticamente impossibilitata a muoversi e a camminare autonomamente, ha deciso di andare ugualmente in onda. È proprio per questo motivo che, prima di raggiungere gli studi televisivi romani, la Venier è stata ripresa con le stampelle e sulla sedie a rotelle da suo marito. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Mara Venier in stampelle prima di Domenica In: il marito la riprende proprio così

Non è assolutamente la prima volta che Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, condivide, sul suo canale social ufficiale, dei video davvero imperdibile della simpaticissima conduttrice. Lo ha fatto un po’ di tempo fa. Quando, in pieno lockdown da emergenza Coronavirus, il produttore cinematografico ha ripreso ‘a tradimento’ sua moglie. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Sappiamo che mancano davvero pochissimi istanti alla nuova puntata di Domenica In. E, nonostante la frattura al piede, sappiamo anche quanto sia importante per la Venier andare in diretta. È proprio per questo motivo che, per raggiungere gli studi televisivi, la conduttrice televisiva è stata costretta a mostrarsi in stampelle e sulla sedie a rotelle. Ha la gamba ingessata, si sa. E, dal momento che non può assolutamente muoversi autonomamente, è più che necessario che ci sia l’ausilio di questi ‘mezzi’. Vediamo nel minimo dettaglio il video in questione.

Aiutata da ben tre uomini, si vede chiaramente come Mara Venier si accinga a raggiungere gli studi televisivi per una nuova puntata di Domenica In.

Questa la didascalia che Nicola Carraro ha voluto dedicare a sua moglie.

Quando è l’ultima puntata di Domenica In?

Manca davvero pochissimo. Così come tantissimi altri programmi televisivi, anche Domenica In è quasi alle battute d’arresto. Sembrerebbe, infatti, che l’ultima puntata andrà in onda il 28 Giugno. Anche se, sul web, si vociferava che l’ultimo appuntamento con lo show della Domenica sarebbe stato mandato in onda direttamente da Rimini. Adesso, cosa accadrà?