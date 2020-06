Michele Bravi, le parole dopo Amici Speciali: “È stato bello bello”

View this post on Instagram

Ieri si è conclusa un’esperienza tanto importante e bella. È stato un onore infinito far parte del cast di #AmiciSpeciali. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa manifestazione e che hanno permesso a noi artisti di mettere la creatività a disposizione di un fine più grande. Il primo grazie è per chi ha accolto la mia musica con tanta tanta umanità. Grazie a Maria che ha saputo tenere il timone di questa enorme nave con grande classe e leggerezza. Grazie a @giulianopeparini e a tutto il suo team per la bellezza con cui ha incorniciato le nostre esibizioni. Grazie ad @anahiricca e @federica_bevilacqua per aver saputo tradurre con la stoffa quello che immaginavo cantando. Grazie a @thekatoo, @andreamanzoniofficial e @federicabbateof che insieme a me hanno curato tutto quello che ho cantato in queste settimane. Grazie a @paolabale, Naima, Emanuela, Manu, Roy e tutta la maestranza che lavora con scrupolo per rendere lo spettacolo ancora più spettacolare. Grazie ai miei colleghi così pieni di talento e mondi da raccontare. Grazie a tutto il mio team (@maryparpinel, @helio83, @lucaleoni, @lafranzine83, @lagusme e tutta Show Reel Media Goup) per credere nel mio modo di lavorare. È stato bello bello.