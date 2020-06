L’annuncio su Instagram del frontman dei Negramaro regala un brivido di emozione e gioia a tutti i suoi fan.

Giuliano Sangiorgi, cantante e frontman dei Negramaro è molto attivo sui social. Tiene spesso informati tutti i suoi fan di progetti, spaccati di vita personali e canzoni. Proprio tramite Instagram ha da poco annunciato a tutti i suoi followers una notizia pazzesca che, ricevendola ora, dopo questi lunghi mesi di lockdown, fa ben sperare.

Giuliano e i Negramaro durante la pandemia

Durante la quarantena per la pandemia da Coronavirus, abbiamo visto Giuliano Sangiorgi cercare di intrattenere i suoi fan insieme ai colleghi dei Negramaro con dei live meravigliosi, anche se a distanza. Erano un segnale forte che la musica andava avanti e che soprattutto la musica unisce sempre e comunque. Tante le canzoni cantante anche con gli amici, come Diodato. Tante le interviste divertenti come quelle con Fabio Volo nel suo programma social “The Orchite Show”. Insomma Giuliano non si è mai fermato e l’annuncio su Instagram di qualche giorno fa ne è la prova.

Il video della canzone Per uno come me dei Negramaro

L’annuncio su Instagram

Ma cosa ha scritto il frontman dei Negramaro? In realtà è stata postata una sola e semplice foto di Giuliano con una faccia buffa intento a tirarsi su la zip di una felpa. Ciò che emoziona tutti? La didascalia che dice: “Copriti che in studio tira un vento forte di libertà…” #newalbum”. Ormai è tutto chiaro. I Negramaro sono pronti a lavorare ad un album nuovo e questo è un ottimo segnale. Uno spiraglio di luce in qualche modo che ci fa capire come, nonostante tutto, il mondo sia andato avanti e continui a farlo regalando gioie.

Un po’ come cantava De André: “dal letame nascono i fiori”, così da questo periodo di chiusura in casa, di fermo delle attività e di dolore, qualcosa di buono sta comunque nascendo come il nuovissimo album dei Negramaro.