Nina Moric presenta ai followers il suo nuovo fidanzato: ecco chi è, lo scatto pubblicato su Instagram manda in delirio i fan, tutti i dettagli.

Nina Moric è una delle più belle modelle e showgirl in circolazione, super seguita in tv come sui social. I suoi lineamenti delicati e il suo corpo mozzafiato fanno impazzire i fan, che la seguono con grande attenzione e affetto, aspettando che pubblichi nuovi scatti da urlo sui social. Il profilo Instagram della Moric, che conta ben 671mila followers, pullula infatti di foto che mettono in evidenza tutta la bellezza della modella, oltre che di video e immagini che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Tanti anche gli scatti con il figlio Carlos, nato dal matrimonio con Fabrizio Corona. Nell’ultimo periodo la vita privata della Moric è stata particolarmente sotto i riflettori per la burrascosa rottura con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso. Ora, però, la modella croata sembra aver totalmente voltato pagina. Sul suo profilo Instagram, infatti, è spuntata un’altra foto, nella quale Nina è insieme al suo nuovo compagno, che ha mandato i followers in delirio: ecco tutti i dettagli.

Nina Moric presenta ai followers il suo nuovo fidanzato: ecco lo scatto che ha appena pubblicato su Instagram

Nina Moric ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della sua storia con Luigi Mario Favoloso, che ha avuto diversi strascichi, la modella sembra aver ritrovato la serenità con un altro uomo, che poco fa ha presentato ai followers pubblicando uno scatto di coppia su Instagram. La foto è davvero inequivocabile e mostra la Moric abbracciata al suo fidanzato, che le bacia dolcemene il collo da dietro. Uno scatto super romantico, che mostra tutto l’amore che c’è tra i due. Ma chi è esattamente l’uomo che ha rubato il cuore della Moric? Beh, di lui si sa davvero poco, anzi quasi nulla. Non si conosce nemmeno il suo nome. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo. Quello che è sicuro, però, è che la Moric è davvero innamorata di lui e lo ha dimostrato, oltre che con lo scatto, anche con la dolce dedica che ha scritto nella didascalia del suo post: “Tu hai tirato fuori la donna che è in me”, queste le parole di Nina per il suo uomo.

Inutile dire che il post ha ottenuto in poco tempo tantissimi like e commenti, in particolare da parte dei fan della Moric, felicissimi di vederla serena e innamorata.