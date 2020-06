Pago rompe il silenzio dopo la rottura con Serena: le sue parole

Pago è tornato a parlare della sua ex fidanzata Serena Enardu dopo la rottura avvenuta nei scorsi giorni: ecco le sue parole

Pago e Serena sono stati una delle coppie più chiacchierate della stagione televisiva. I due, insieme da sette anni, hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island Vip. Alla fine del percorso, nel quale la Enardu si è avvicinata molto al single Alessandro, i due hanno deciso di separarsi. Pago poi è stato scelto per far parte del cast del Grande Fratello Vip e Serena, che nel frattempo ha riscoperto di essere innamorata dell’ex compagno, ha deciso di accettare di entrare nella casa più spiata d’Italia per riavvicinarsi al cantautore. I due sono tornati insieme, ma una volta finita l’esperienza del reality show la pace è durata molto poco. Ad oggi, Pago e Serena sono nuovamente single.

Pago torna a parlare di Serena dopo la rottura

Pacifico Settembre è tornato a parlare della rottura con la sua ex compagna in un’intervista rilasciata a Radio Radio durante la trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli. Il cantautore ha dichiarato di stare bene e di aver affidato la sua serenità alla musica: “Mi accompagna e mi accompagnerà per sempre“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, inoltre, ha dichiarato di non essersi mai pentito di quanto fatto in amore: “Mi piace sbattere la testa. Non mollo e non mi interessa se vengo definito sottone. Ci sono persone che non mollano mai in amore“. Pago poi parla del libro, Vagabondo per amore, in uscita a giugno: “Nel mio libro racconto la mia verità. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto“.

Stando a quanto dichiarato da Pago in una lettera affidata al settimanale Chi, il cantautore avrebbe trovato alcune conversazioni tra la sua ex compagna e il tentatore Alessandro Graziani.