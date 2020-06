Paolo Bonolis e il ‘fenomeno’ delle repliche: “Arriveremo a Bim Bum Bam”

Paolo Bonolis ironizza sul ‘fenomeno buffo’ delle repliche: “Arriveremo a Bim Bum Bam o al filmino della mia nascita se ci fosse”

Paolo Bonolis è uno dei conduttori di maggior successo sulla rete del Biscione. I suoi programmi televisivi, trasmessi in replica durante il periodo della quarantena, riscuotono un incredibile successo. Addirittura le repliche di Ciao Darwin, in onda sabato in prima serata, sembrano non avere rivali. All’inizio, però, Bonolis è stato abbastanza scettico e soprattutto critico nei confronti della sua rete: “Non capisco perchè mandare in onda le repliche di Avanti un altro quando ci sono le puntate già pronte“, aveva scritto sui suoi canali social. Se gli altri quiz show stanno andando regolarmente in onda, infatti, Avanti un altro continua con la programmazione delle repliche.

Bonolis non ha mai gradito la messa in onda delle repliche, soprattutto quelle di Avanti un altro, quiz show in onda su Canale 5. Il conduttore televisivo, in un’intervista rilasciata a La Stampa, è tornato su quello che lui chiama “fenomeno buffo” delle repliche, dichiarando: “Dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera del film di Benjamin Button. Di questo passo arriveranno le repliche di Bim Bum Bam e se ci fosse del filmino della mia nascita”.

Un pizzico di ironia, di sarcasmo e probabilmente anche un ‘punzecchiamento’ alla rete del Biscione. Bonolis desidera tornare in onda con le puntate già registrate di Avanti un altro e l’ha sottolineato sin dal primo minuto. Nelle prossime settimane capiremo quando Mediaset deciderà di mandare in onda le nuove puntate del quiz show condotto da Bonolis e soprattutto cosa manderanno in onda dopo la fine delle repliche di Ciao Darwin, in onda sabato in prima serata su Canale 5.