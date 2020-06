Quanto costa organizzare un matrimonio con Enzo Miccio?

Enzo Miccio è uno dei wedding planner più famosi nel nostro paese: di seguito vi raccontiamo quanto costa organizzare un matrimonio con lui

Miccio ha debuttato nel mondo dell’organizzazione di eventi e matrimoni nel 1999, mentre nel 2001 fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Nel 2009, invece, ha aperto la propria accademia, dove impartisce sia corsi per gli organizzatori di matrimoni che per la moda e la cura della propria immagine. Il famoso wedding planner ha organizzato anche le nozze di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui il matrimonio tra Valeria Marini e Giovanni Cottone, quello tra Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck ed infine tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Nel 2005 ha debutta in televisione con il programma Wedding Planners sul canale Real Time dedicato alla progettazione di matrimoni. In seguito ha condotto “Ma come ti vesti?!”, sempre su Real Time, insieme a Carla Gozzi, nel quale i due stilisti si prendono cura del rinnovamento del guardaroba e dell’aspetto di persone comuni. Miccio ha partecipato anche a diversi reality show, tra cui Pechino Express e Ballando con le Stelle. Nel 2016, invece, ha ricoperto il ruolo di giurato nel concorso Miss Italia.

Enzo Miccio, quanto costa organizzare un matrimonio con lui

Dal 1999 ad oggi, Miccio è diventato uno dei wedding planner più famosi in Italia. Lo stilista ha accresciuto la sua popolarità anche grazie alla televisione. Il napoletano, grazie all’ingresso nel mondo dello spettacolo, ha organizzato molti matrimoni di personalità famose, inserendo il suo nome nella lista dei wedding planner più richiesti nel nostro paese. Organizzare un matrimonio con l’aiuto di Miccio deve essere sicuramente entusiasmante, ma molti non conoscono il prezzario del famoso wedding planner. Sul suo sito personale non è inserito un listino prezzi, ma, secondo quanto riportato dal web, la sola consulenza con Miccio dovrebbe aggirarsi tra i 700 e i 2000 euro. Il costo di un matrimonio organizzato dal famoso stilista, invece, dovrebbe aggirarsi tra i 35 e i 50 mila euro. L’onorario è calcolato sulla provvigione delle commissioni, dai fiori al catering, dalla scelta della scenografia alle bomboniere. Le richieste extra potrebbero inoltre far lievitare facilmente il prezzo e addirittura superare i 50.000 euro.

Un prezzo sicuramente non abbordabile per tutti, ma organizzare un matrimonio con la firma del famoso stilista napoletano è sicuramente motivo di vanto. Miccio, inoltre, non ama fallire e sicuramente cura ogni minimo dettaglio per rendere straordinario le nozze degli sposi. Come si suol dire, a tutto c’è un costo, e chi vuole l’aiuto di Miccio deve mettere mano al portafoglio.