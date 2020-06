Renzo Arbore, splendida notizia per i suoi fan: di cosa si tratta

Arriva una splendida notizia per i fan di Renzo Arbore, storico cantautore e conduttore televisivo: ecco di che cosa si tratta

Elencare le professioni di Renzo Arbore è un compito arduo: illustre cantautore, storico conduttore televisivo, ma anche sceneggiatore, regista e attore. Renzo, inoltre, è considerato il primo disc jockey italiano. Arbore ha avuto il merito di scoprire e lanciare nuovi personaggi fra i quali Roberto Benigni, Mario Marenco, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milly Carlucci, Daniele Luttazzi e valorizzarne altri come Luciano De Crescenzo, Maria Grazia Cucinotta, Nina Soldano, Ilaria D’Amico, Francesco Paolantoni e molti altri ancora. Renzo è stato l’inventore di tre format radiofonici e ben diciotto format televisivi. Una carriera impossibile da ripercorrere per quanto lunga ed immensa. Arbore, però, non è ancora sazio ed ha in serbo una bellissima sorpresa per i suoi fan.

Renzo Arbore, splendida notizia per i suoi fan

Gli ultimi programmi condotti da Arbore in Rai sono stati “No, non è la BBC” e soprattutto “Guarda… Stupisci“, trasmissione in onda su Rai Due e condotta insieme a Nino Frassica e Andrea Delogu. Il programma, in onda con due prime serate, ebbe un discreto successo e fu seguito da oltre due milioni di spettatori con uno share del 14%. Renzo, dopo il successo con suddetti programmi, è pronto per ritornare sulla seconda rete con “Striminzitic Show“. La trasmissione andrà in onda a partire da domani in prima serata su Rai Due e poi si sposterà alla seconda serata dal lunedì al venerdì sempre sulla seconda rete. Il programma andrà in onda direttamente da casa Arbore insieme a Ugo Porcelli e Gegè Telesforo, che Arbore definisce “una delle mie scoperte più belle“.

Arbore, inoltre, ci tiene a sottolineare che la trasmissione non ha nulla a che fare con “Quelli della notte“, suo storico successo, e al portale Leggo aggiunge: “sarà un fior da fiore arboriano con molte chicche, qualche sorpresa e inediti qua e là“.