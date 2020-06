Sammy Hassan ha scritto il primo messaggio dopo la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne: ecco le sue prime parole su Instagram.

Siamo quasi giunti alla fine di questa incredibile stagione di Uomini e Donne. Proprio in questi primi giorni di questa seconda settimana di Giugno assisteremo alla parte finale del dating show di Canale 5. E, soprattutto, alla scelta di Giovanna Abate. Dopo un percorso iniziato a fine Gennaio scorso ed interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus, la tronista romana, nonostante l’indecisione causata dalla presenza di Davide Basolo, alias L’Alchimista, ha finalmente aperto il suo cuore a Sammy Hassan. Il loro è stato un percorso, diciamoci la verità, composto da numerosi alti e bassi. Entrambi con caratteri molto forti, si sono più volte ‘scontrati’ e punzecchiati. Tuttavia, ‘al cuor non si comanda’ e così la bellissima romana ha deciso di scegliere proprio lui. Ecco. A proposito del vocalist, pochissimi istanti fa, l’ex tentatore di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio social. E di scrivere il primo messaggio social dopo la scelta di Giovanna. Ecco cosa ha scritto.

Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne: il messaggio social

Proprio domani, Lunedì 8 Giugno, andrà in onda la tanto attesa scelta di Giovanna Abate. Proprio tra pochissime ore, quindi, vedremo il capitolo finale del suo trono. E, soprattutto, come avrà detto a Davide Basolo e a Sammy Hassan della sua decisione. Sappiamo che quest’ultimo è stato il fortunato. E che, a dispetto di quanto faceva trapelare in studio, ha risposto di si. Le sorprese, però, non sono affatto terminate. Perché, pochissimi giorni dopo la scelta, il vocalist romano ha deciso di ritornare sui social. E, soprattutto, di scrivere un primo messaggio ai suoi followers. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. È proprio questo il messaggio che Sammy Hassan, pochi giorni dopo la scelta e, soprattutto, a poche ore dalla sua messa in onda, ha deciso di scrivere ai suoi sostenitori sul suo canale social ufficiale. Un messaggio, ammettiamolo, alquanto enigmatico. E che, da come si può chiaramente vedere, non ha alcuna relazione con Uomini e Donne e, soprattutto, con Giovanna Abate. Nulla di strano, oseremmo dire. Non è assolutamente la prima volta che i diretti interessati non hanno potuto fare affatto riferimento a quanto accaduto nelle registrazioni fino a che la puntata non va in onda. Insomma, ci toccherà aspettare ancora qualche ora, purtroppo. Ma, a quanto pare, ne varrà davvero la pena.

Il flirt con Lidia Vella

La notizia è impazzata qualche settimana fa. Quando Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello, ha ammesso di aver avuto una flirt con Sammy Hassan.