Lei è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Sulla sedia rossa più famosa della tv, la bellissima Anna Munafò arrivò a una scelta: tra Marco Fantini ( attuale compagno di Beatrice Valli) e Emanuele Trimarchi, la siciliana scelse quest’ultimo, con cui iniziò una relazione al di fuori del programma. Una relazione che non ebbe vita lunga. Oggi, però, l’esperienza a Uomini e Donne fa parte del passato. Anna è felicemente sposata col suo Giuseppe ed è in dolce attesa del loro primo bebé! Ed è proprio al magazine di Uomini e Donne che l’ex tronista ha raccontato le emozioni degli ultimi giorni prima del parto, svelando la data esatta in cui il piccolo nascerà. Ecco le sue parole.

“Mio figlio nascerà il 10 giugno”, l’annuncio dell’ amatissima ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò

Anna Munafò sta per diventare mamma. La bellissima ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato più volte il suo gran bel pancione sui social. Un pancione su cui, in uno scatto, ha scritto il nome “Micheal”, svelando a tutti il sesso del nascituro. Un’emozione unica per la bellissima siciliana, che è ormai giunta agli sgoccioli della gravidanza. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex tronista ha raccontato le emozioni che la stanno accompagnando, a pochi giorni dal grande evento: “Il principe Micheal nascerà il 10 giugno. Sarà un parto naturale, se tutto va bene. Io e mio marito Peppe non vediamo l’ora di conoscerlo, la curiosità di vedere il suo viso è tanta.” Parole dolcissime, quelle di Anna, che non nasconde di essere anche un po’ preoccupata per questa grande e meravigliosa ‘novità’ che li attende: “Ci chiediamo se saremo dei bravi genitori, perché per entrambi è la prima esperienza”.

L’ex tronista ha raccontato di essere un po’ in ansia per il parto, che affronterà da sola per via delle norme anti-contagio dovute al Coronavirus: “Sono un po’ in ansia, ma sono anche speranzosa che andrà tutto bene. Certo le restrizioni che sono state giustamente attuate non sono congeniali a una partoriente, visto che in sala parto sarò da sola, senza l’appoggio di mio marito o di mia madre”. Mancano pochi giorni, quindi, al grande evento. E non possiamo che mandare un fortissimo abbraccio alla quasi mamma Anna!