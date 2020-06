Uomini e Donne, Gianni Sperti sul matrimonio con Paola Barale: parole inaspettate; ecco cosa ha dichiarato l’opinionista.

Lui è uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne. Insieme alla vulcanica Tina Cipollari, forma la coppia di opinionisti più amata della tv. Parliamo proprio di lui, Gianni Sperti, il ballerino che, da vent’anni, commenta le vicende amorose della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Ma per quanto riguarda la sua vita amorosa? Ebbene, intervistato da Novella 2000, Gianni dichiara di essere single da molti anni e si definisce un ‘lupo solitario’: “Sto bene con me stesso. Quando l’amore arriva ti travolge, ma in questo momento non è arrivato”, spiega l’opinionista. Che torna a parlare anche del suo matrimonio con Paola Barale. In particolare, Gianni replica alle dichiarazioni che l’ex moglie ha rilasciato durante una puntata di Live Non è la D’Urso dove è stata ospite. Scopriamo nel dettaglio le parole di Sperti.

Uomini e Donne, Gianni Sperti torna a parlare del matrimonio con Paola Barale: “Ho solo ricordi positivi”

Ospite a Live Non è la D’Urso qualche mese fa, Paola Barale era stata molto chiara riguardo i suoi ex. Dopo la messa in onda di una clip che riguardava proprio Gianni Sperti e Raz Degan, la showgirl ha risposto così: “Dentro di me ho un dimenticatoio, dove ci metto le persone che mi hanno fatto veramente del male in qualche modo. E tutte e due queste persone ci sono finite.”, aggiungendo di non avere piacere di parlare di queste persone. Una risposta forte, che stupì tutti. Una risposta alla quale Gianni Sperti, ex marito della Barale, non aveva ancora replicato. Fino a poco fa. In un’intervista a Novella 2000, infatti, all’opinionista viene chiesto proprio se ha da dire qualcosa in merito alle parole della sua ex moglie. E Gianni ha risposto così: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o negativi. A me restano solo i ricordi positivi”. Il ballerino aggiunge che, quando gli capita di pensare alla sua esperienza passata, ha solo ricordi positivi, ma ribadisce come ognuno possa pensare quello che vuole.

Insomma, una replica pacata quella di Gianni, che vedremo ancora in onda solo per pochi giorni! L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda martedì 9 giugno, per lasciare il post alla soap con Can Yaman Daydreamer, che ci terrà compagnia per tutta l’estate. E voi, cosa pensate delle parole dell’opinionista di Uomini e Donne?