Alessia Marcuzzi mostra un fisico statuario: costume bianco e cappello per prendere il sole, ecco lo scatto che la conduttrice ha appena pubblicato su Instagram, fan in delirio.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo. Bellissima, genuina e sempre sorridente, la Marcuzzi è molto apprezzata e soprattutto super seguita, in tv come sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di followers, che guardano ogni giorno le foto e i video che lei pubblica. Alessia, infatti, è molto attiva sui social e condivide ogni giorno immagini del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Durante la lunga quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, ha pubblicato molti video imperdibili in cui ballava e si scatenava in salotto, o in cui era impegnata con le pulizie domestiche. Immagini che hanno fatto compagnia e hanno divertito i suoi tantissimi fan. Ieri, invece, la Marcuzzi è stata al mare e ha tenuto aggiornati i suoi followers sui vari spostamenti. Uno scatto in particolare pubblicato sul suo profilo Instagram ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci per il fisico statuario che la conduttrice ha esibito: scopriamo insieme la foto da urlo!

Alessia Marcuzzi, fisico statuario al mare: ecco lo scatto in costume che la conduttrice ha pubblicato su Instagram

Alessia Marcuzzi sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice ha un grande talento ma è anche una bellissima donna, cosa che la rende ancor più apprezzata e seguita. Poco fa, ad esempio, ha scatenato i commenti dei suoi fan pubblicando uno scatto in cui è stesa a prendere il sole. La conduttrice, infatti, ha trascorso la giornata di ieri al mare e ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti di questa uscita. Nella foto in questione, Alessia è stesa a prendere il sole, ed è leggermente alzata con la testa per guardare il mare che si infrange sugli scogli. L’immagine è davvero suggestiva, anche perchè la conduttrice indossa un cappello di paglia che le copre una parte del viso. Non solo però, perché la cosa che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è il suo fisico a dir poco statuario. Il costume bianco e la posizione in cui la Marcuzzi si trova, infatti, mettono in evidenza le sue gambe da urlo e i suoi muscoli super tonici.

Inutile dire che il post ha ottenuto in poco tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte di amici e fan della Marcuzzi, che si sono complimentati con lei per la sua incredibile bellezza.