Antonella Clerici, spunta un’inedita foto del passato: ve la ricordate com’era negli anni ’90?

Vi ricordate com’era Antonella Clerici negli anni ’90? Qualche ora fa, la conduttrice televisiva ha condiviso una foto inedita del passato.

Sempre più che attiva sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori. Tramite Instagram, infatti, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è solita comunicare ed interagire con i suoi followers. Come? Beh, davvero semplice: condividendo degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo, pensate, risale a pochissime ore fa. Quando, memore dei mondiali di calcio degli anni ’90, la simpaticissima Antonellina ha voluto riproporre una sua foto del tutto inedita di quegli anni. Ecco, ma voi ve la ricordate com’era ben 30 anni fa? Tranquilli, ci pensiamo noi! Guardare per credere!

Antonella Clerici, com’era negli anni ’90: la foto inedita

Non è assolutamente la prima volta che, sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici condivida con i suoi sostenitori degli scatti davvero inediti. Lo ha fatto, ad esempio, diverso tempo fa. Quando ha voluto mostrare ai suoi followers una tenerissima foto di quando era soltanto una bambina. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Dopo un ultimo scatto, in compagnia di Pippo Baudo, per augurare al re della televisione italiano un buon compleanno, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha condiviso una foto davvero inedita di sé. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ecco. È proprio questa la foto che, qualche ora fa, Antonella Clerici ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. Uno scatto che, da come si può chiaramente leggere dalla didascalia utilizzata a corredo, risale a ben trent’anni fa. Erano esattamente gli anni ’90 e, con precisione, gli anni dei mondiali di calcio, quando l’Antonellina Nazionale si faceva immortalare in questa foto. Ve la ricordavate voi in questi anni? Una cosa, però, c’è da ammetterla: nonostante siano passati diversi anni, la Clerici è sempre fantastica. E, soprattutto, con un sorriso davvero smagliante.

La nuova avventura televisiva

Il suo ritorno in Rai, lo sappiamo, è certo. Non è un caso, infatti, se in questo ultimo periodo vi stiamo parlando di alcune anticipazioni sul suo nuovo programma televisivo. Noi non vediamo l’ora di rivederla sul piccolo schermo, voi?