Antonella Elia fa pole dance, la posa è davvero ‘particolare’: pioggia di commenti per lo scatto che l’ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Antonella Elia è stata senza alcun dubbio una delle maggiori protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex soubrette di Mike Bongiorno è amata e allo stesso tempo molto discussa per il suo carattere forte e senza peli sulla lingua, che l’ha portata ad avere numerosi scontri con gli altri concorrenti durante il suo lungo percorso nella casa più spiata d’Italia. La Elia ha litigato più volte con Fernanda Lessa, ma anche con Antonio Zequila e soprattutto con Valeria Marini, con la quale è quasi arrivata alle mani. Insomma, Antonella ne ha avute un po’ per tutti all’interno della casa e questa sua caratteristica è stata apprezzata da molti, tanto che adesso la Elia è super seguita anche sui social e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata scelta, insieme al compagno Pietro Delle Piane, per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Sempre molto attiva sui social, poco fa Antonella ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto davvero imperdibile, che la ritrae mentre fa pole dance in una posizione davvero ‘particolare’: pioggia di commenti per lei, scopriamo insieme la foto da urlo.

Antonella Elia fa pole dance, la posizione è ‘particolare’: ecco lo scatto imperdibile che ha pubblicato su Instagram

Antonella Elia è un personaggio dalle mille sfaccettature ed è sempre pronta a sorprendere e lasciare a bocca aperta i suoi fan. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, pubblica quotidianamente su Instagram foto e video della sua vita di tutti i giorni, dalle passeggiate in montagna, all’amore per il giardinaggio, passando per i momenti con il suo compagno Pietro Delle Piane. Poco fa, invece, ha sorpreso tutti pubblicando una foto che la vede impegnata in una disciplina affatto semplice. Stiamo parlando della ‘pole dance’. Nonostante la non più giovanissima età, Antonella è davvero brava e nella foto che ha pubblicato poco fa su Instagram è in una posizione molto ‘particolare’, ovvero appoggiata su una sola gamba, con l’altra completamente alzata lungo il palo, e la testa in giù. Una posizione molto difficile, che lei riesce a mantenere alla grande.

Lo scatto ha ricevuto una vera e propria pioggia di like e commenti da parte dei fan di Antonella, che si sono complimentati con lei per il suo fisico ‘snodabile’ e per la sua bravura.