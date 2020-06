Chi è Bianca Vitali, la splendida moglie dell’acclamato attore Stefano Accorsi: scopriamo insieme l’età, qualche curiosità e la sua vita privata

Stefano Accorsi è certamente tra gli attori italiani più quotati e apprezzati anche all’estero e nonostante sia un uomo molto affascinante, nella sua vita sono state poche le relazioni che l’uomo ha avuto e soprattutto sono state tutte lunghe e molto passionali. Il suo aspetto non l’ha certo reso quindi un Casanova, anzi, nella sua vita si è legato sentimentalmente a due donne che poi lo hanno reso anche padre. Stiamo parlando di Laetitia Casta, a modella e attrice francese che ancora oggi fa impazzire il mondo con la sua bellezza e l’altrettanto bellissima Bianca Vitali. Anch’essa attrice che però preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata quando non è sui set cinematografici. Bianca e Stefano si sono conosciuti proprio sul set di una nota serie tv sky che nel corso di questi anni ha avuto un notevole successo. Ma adesso cerchiamo di capire qualcosa in più sull’attrice che ha conquista il cuore di Accorsi, come l’età, la carriera e la vita privata.

Chi è Bianca Vitali, moglie di Stefano Accorsi: età, curiosità e vita privata

Bianca è nata nel 1991, anche se non sappiamo dirvi con certezza la data di nascita. Bianca Vitali è la figlia di un noto volto del giornalismo Italiano, Aldo Vitali, nonché direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. La carriera della Vitali è iniziata sin da giovanissima nel mondo della moda, complice la sua disarmante bellezza e il viso angelico. La sua carriera inizia come testimonial del noto marchio di biancheria e beachwear Tezenis. La modella viene poi ingaggiata da una delle più note agenzie del settore, sia in Italia che all’estero, la ‘Why Not Model’. L’agenzia le ha spalancato le porte di numerosi brand presso cui la Vitali ha fatto da testimonial. La sua carriera e la vita privata subiscono un brusco cambiamento nel 2013, quando la ragazza viene ingaggiata per un ruolo nella serie tv di successo ‘1992’, ideata e distribuita da Sky. La serie tv ha avuto un successo globale, tanto che Sky ha poi deciso di firmare anche per le serie successive. E’ proprio sul set di 1992 che la Vitali incontra Stefano Accorsi… La ragazza interpreta una giovane 15 enne che si finge maggiorenne per poter sedurre il pubblicitario Leonardo Notte, interpretato da Accorsi.

Sul set è scattata la scintilla tra i due che hanno poi iniziato una relazione abbastanza chiacchierata. Tra Accorsi e la Vitali ci sono ben 20 anni di differenza, questo però non sembra aver influito sul loro rapporto, anzi. Dopo due anni di fidanzamento, nel 2015 i due convolano a nozze con una cerimonia privatissima il 24 novembre. I due scelsero di festeggiare con pochi intimi e poi partire per la luna di miele, durata 4 settimane, in cui attraversarono l’Argentina. Nell’aprile del 2017 la coppia da alla luce il loro primogenito Lorenzo. E poche ore fa hanno annunciato di essere in attesa del loro secondogenito. Potete seguire la modella sul suo account ufficiale Instagram, nonostante non sia particolarmente attiva sui social.