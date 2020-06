Chiara Biasi gioca con l’elastico del costume e scopre il tatuaggio proprio lì: fan in delirio per lo scatto da urlo che l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Chiara Biasi è una delle influencer più seguite in Italia. Amica e collega di Chiara Ferragni, le due hanno cominciato insieme, dividendo anche una casa a Milano, e poi sono entrambe esplose con la propria carriera. Oggi la Biasi ha un profilo Instagram da ben 2 milioni e mezzo di followers, che incanta quotidianamente con foto da urlo, in cui mette in evidenza il suo fisico statuario e la sua incredibile bellezza. L’influencer tavolta è stata criticata per la sua eccessiva magrezza, ma ha sempre risposto per le rime, spiegando che la sua è solo costituzione e che non segue particolare diete. Bellissima e sempre super cliccata, Chiara poco fa ha condiviso sul suo profilo uno scatto in cui è in costume e muove un po’ l’elastico, lasciando intravedere un tatuaggio che si trova in un posto un po’ ‘particolare’: ecco tutti i dettagli.

Chiara Biasi è un’amatissima influencer e ogni giorno fa impazzire i suoi fan con foto e video da urlo, che mostrano in particolare la sua bellezza e il suo fisico statuario. Poco fa, ad esempio, ha condiviso sul suo profilo uno scatto in cui è in costume, in una posa che mette ben in evidenza le sue forme e le sue bellissime gambe. Non solo, però, perché nello scatto Chiara gioca con l’elastico del costume, alzandolo leggermente e scoprendo dunque l’inguine, dove spunta un particolare tatuaggio. L’influencer, infatti, ha una croce nera tatuata in quella zona del corpo, e muovendo il costume lo ha mostrato ai suoi fan.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto in poco tempo decine di migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei fan della Biasi, colpiti dalla sua incredibile bellezza.