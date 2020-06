Chiara Nasti mostra il suo nuovo tatuaggio: un dettaglio non sfugge ai suoi followers, lei fa chiarezza nelle storie Instagram, ecco cos’è successo.

Chiara Nasti è molto amata e seguita sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione e mezzo di followers e lei lo aggiorna quotidianamente mostrando loro tutto quello che fa e raccontando la sua vita. L’influencer napoletana, oltre a essere bellissima e a far impazzire i suoi fan con gli scatti da urlo che pubblica, ha anche un carattere forte e dice sempre quello che pensa senza troppi peli sulla lingua. Caratteristica, questa, che spesso le è costata anche critiche. Lei, però, risponde sempre per le rime e continua per la sua strada, per la gioia dei suoi tantissimi fan. Poco fa, ad esempio, è stata protagonista di un’altra ‘polemica’ social. L’influencer, infatti, ha appena fatto un nuovo tatuaggio con un’amica e lo ha mostrato su Instagram. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai suoi followers, che l’hanno criticata: la sua replica, poi, ha fatto chiarezza. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Nasti, il nuovo tatuaggio fa discutere: ecco il dettaglio che non è sfuggito e la replica dell’influencer

Chiara Nasti è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i fan tutte le sue cose, dai momenti familiari ai dettagli sulla sua vita amorosa, passando per le novità lavorative. Poco fa, ad esempio, l’influencer ha mostrato sul suo profilo il suo nuovo tatuaggio. Si tratta di una scritta sull’avambraccio, uguale per lei e la sua amica Lucrezia. “Since 98′”, questa la frase che le due ragazze, entrambe nate del 1998, si sono fatte tatuare. La scritta, però, ha un ‘dettaglio’ che in tantissimi hanno notat. L’apostrofo si trova alla destra del numero 98, mentre normalmente sarebbe stato corrette metterlo a sinistra. Considerato da tutti un errore, il dettaglio è stato commentato da moltissimi followers di Chiara, che l’hanno criticata per questo.

La replica dell’influencer, però, non ha tardato ad arrivare. La Nasti ha pubblicato poco dopo delle storie Instagram nelle quali ha spiegato che la posizione dell’apostrofo, in realtà, è stata voluta: “Siccome da bambine lo sbagliavamo sempre, abbiamo voluto farlo così. Ma davvero non posso fare un tatuaggio con la mia migliore amica perché viene reputato sbagliato agli occhi degli altri?”, ha tuonato.

Chiara ha sottolineato che il tatuaggio è una cosa personale e che lei e Lucrezia hanno voluto fortemente farlo in questo modo, mettendo così subito a tacere le polemiche.