Subito dopo la messa in onda della scelta di Uomini e Donne, Davide Basolo ha scritto il suo primo messaggio su Instagram: le parole.

Una penultima puntata di Uomini e Donne davvero intensa, c’è da ammetterlo. Proprio come raccontato in un nostro recente articolo, nel corso della puntata odierna del dating show di Canale 5, Giovanna Abate ha fatto la sua scelta. Dopo un percorso abbastanza particolare ed inedito a causa dell’interruzione per l’emergenza Coronavirus, la tronista romana è giunta ad una conclusione. Il suo cuore, nonostante ‘l’intromissione’ di Davide Basolo, ha sempre detto Sammy. E, giunta alla fine del suo percorso, non poteva affatto non ascoltarlo. E, data la risposta del corteggiatore, sembra che abbia fatto più che bene. Nonostante un ‘piccolo incidente di percorso’, il vocalist romano le ha risposto si a dispetto, invece, di tutto quello che ha voluto far pensare fino a qualche settimana prima. Ma Davide? Pochissime ore fa, L’Alchimista ha deciso di rompere il silenzio su Instagram. Ecco il suo primo messaggio dopo la scelta.

Davide Basolo, il primo messaggio su Instagram dopo la scelta a Uomini e Donne

Seppure sia giunto a Uomini e Donne con un percorso alle spalle già abbastanza intenso, Davide Basolo è riuscito a conquistare l’attenzione di Giovanna Abate in un batter baleno. Con il suo fare, la sua galanteria e la sua bellezza, il giovane barman ha mandato letteralmente in confusione la tronista romana. Anche se, giunta a fine percorso, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha dovuto e, soprattutto, voluto ascoltare il suo cuore. E, purtroppo, questo non diceva affatto il nome di Davide, bensì quello di Sammy. È proprio sul vocalist romano, infatti, che alla fine è ricaduta la scelta. Ma come l’avrà presa, però, L’Alchimista questa decisione della Abate? Ovviamente, potete immaginare: non bene. Da come si è potuto chiaramente vedere dalla immagini mandate in onda appena uscito dallo studio, il giovane corteggiatore è rimasto davvero deluso per non essere stato la scelta. Ed, ovviamente, non ha potuto fare a meno di non renderlo palese a tutti i telespettatori. Ma non è fatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, Davide ha voluto scrivere il suo primo messaggio social. Ecco le sue parole:

Un messaggio abbastanza chiaro, bisogna ammetterlo. Da come si può chiaramente vedere, a poche ore di distanza dalla messa in onda della scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, Davide Basolo ha condiviso questa canzone di Tiziano Ferro: ‘Troppo buona’. Una canzone che, parliamoci chiaro, molto intensa e profonda. A cosa si riferirà, secondo voi?