Elettra Lamborghini, la prima prova dell’abito: il video è imperdibile

Elettra Lamborghini, la prima prova dell’abito per la cantante di ‘Musica e il resto scompare’: il video con gli amici è imperdibile

La ricca ereditiera Lamborghini, la cantante di ‘Musica e il resto scompare’ convolerà a nozze con il compagno AfroJack. La cantante e il Dj hanno annunciato il fidanzamento ufficiale lo scorso dicembre, quando durante una vacanza con tutta la famiglia sulle dolomiti, il ragazzo ha chiesto la mano della bellissima Lambo. Da allora la notizia è rimbalzata sui tabloid di tutto il mondo e nonostante la distanza, i due sembrano essere sempre più uniti. Lei vive tra l’Italia e l’America e lui in America, eppure ultimamente sta trascorrendo il suo tempo con la ragazza in Italia. Con l’arrivo del Coronavirus hanno avuto la possibilità di fare le prime prove di convivenza 24 ore su 24, per ben 3 mesi. Adesso il ragazzo ha ripreso a viaggiare per lavoro e la ragazza è arrivata a Napoli per iniziare ad organizzare il loro matrimonio. La ragazza non è sola, con lei infatti ci sono gli amici più cari e soprattutto un aiutante davvero eccezionale…

Per il suo matrimonio Elettra Lamborghini ha deciso di affidarsi alle mani esperte del wedding planner italiano più esperto e amato di sempre, stiamo parlando di Enzo Miccio. Il wedding planner di origini campane, ha accolto la Twerking Queen nel suo studio, per iniziare a lavorare insieme sul menu, le location e soprattutto l’abito o gli abiti da sposa. In questo giorno tanto importante, la cantante ha potuto contare sull’aiuto preziosissimo e soprattutto sulla presenza del fido amico Marco Ferrero, in arte Iconize. La cantante e il tik toker hanno trascorso insieme questo pomeriggio, provando abiti e assaggiando i menù. Chissà se è riuscita a trovare un abito degno del suo stile… ciò che è certo è che i due ragazzi non si sono certamente annoiati, anzi! Nel video pubblicato da Iconize, la Lamborghini appare con un maestoso abito in tulle bianco su un grazioso piedistallo. Da sotto la vaporosissima gonna spunta il simpaticissimo Marco, che pubblica il video scrivendo di essere quasi più emozionato della sposa per questa prova di abiti!

Che dire un video davvero divertente e dalle espressioni della Lamborghini si può facilmente intuire quanto invece sia emozionatissima la cantante di ‘Pem Pem’, ‘Tocame’, ‘Corazon Morado’, ‘Kitty’ e ‘Musica e il resto scompare’.