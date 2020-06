Attualmente Elodie è una delle cantanti più amate ed apprezzate, ma che lavoro faceva prima di diventare famosa? La rivelazione a Francesca Fialdini.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, lo sappiamo, Elodie ha cavalcato la cresta dell’onda. Autrice e voce di veri e propri successi musicali, la cantante romana è una delle artiste più amate ed apprezzate di tutto il nostro panorama musicale. Tuttavia, anche se adesso la fidanzata di Marracash vanta di un successo davvero assoluto, sembrerebbe che non si sia dedicata sempre a questa sua più grande passione. Come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista a ‘Da noi..a ruota libera’, trasmissione televisiva della Domenica pomeriggio condotta da Francesca Fialdini, la giovanissima romana ha trascorso un periodo di tempo in cui non ha più cantato. Ed ha preferito, quindi, dedicarsi ad altro. Ecco, siete curiosi di scoprire che lavoro faceva la cantante prima di diventare famosa? Vi sveleremo ogni cosa.

Elodie, che lavoro faceva prima di diventare famosa? La rivelazione in diretta

In questa recente intervista per Francesca Fialdini a ‘Da noi…a ruota libera’, trasmissione televisiva della Domenica pomeriggio, Elodie si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, quindi, ha raccontato della sua difficile infanzia, ma anche dell’evolversi della sua carriera. A partire, dunque, dalla sua partecipazione ad X-Factor e della sua volontà, dopo non essere arrivata in finale, di non cantare per circa quattro o cinque anni nemmeno sotto la doccia. Fino alla sua decisione, all’età di 20 anni, di trasferirsi a Lecce per amore. È proprio in questi anni che, nonostante la giovanissima età, la cantante romana ha deciso di lasciare la sua città d’origine per seguire il suo cuore. Ovviamente, nella città pugliese, Elodie ha immediatamente dovuto rimboccarsi le maniche. Andando, quindi, a lavorare. Ecco. È proprio questo che ha raccontato a Francesca Fialdini. Ma siete curiosi di saperne di più? E, soprattutto, di conoscere il lavoro che faceva la cantante prima di diventare famosa?

Giunta a Lecce per seguire l’amore, Elodie è andata a lavorare in un ristorante come cameriera. Fino a quando, come raccontato dalla diretta interessata a Francesca Fialdini, ha ricevuto la proposta di lavorare come cubista. Seppure una prima impressione da ‘giudicante’, la cantante ha cambiato idea. Ed ha iniziato a svolgere questo lavoro. Che, tra l’altro, era lo stesso che sua mamma svolgeva a Roma. ‘All’inizio non è stato facile perché anche vedere la gente che ti guarda, che lo vedi che pensa di te che sei una fallita, insomma che non c’è approvazione nello sguardo, un po’ ti infastidisce, ti scatenava rabbia’ ha iniziato a dire Elodie per descrivere questa sua esperienza. Per, poi, concludere: ‘Però, mi è servito tantissimo a non farmi ‘toccare’. Perché, alla fine, io non facevo nulla di male’.