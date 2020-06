Emma Marrone dopo una visita di controllo: ‘Va veramente tutto bene’, splendida notizia

Qualche ora fa, Emma Marrone si è mostrata ai suoi sostenitori dopo una visita di controllo: le parole della cantante salentina sono davvero bellissime.

Una notizia davvero splendida, dobbiamo ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, Emma Marrone non poteva affatto non condividerla con i suoi sostenitori. Sappiamo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex vincitrice di Amici è sempre molto attiva. E che non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers. Lo ha fatto anche diversi mesi fa. Quando, improvvisamente ed inaspettatamente, la cantante salentina ha annunciato loro di doversi staccare per un po’ dalla musica. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Tramite un’Instagram Stories davvero emozionante, Emma ha informato i suoi fan di essersi sottoposta ad una visita di controllo. ‘Volevo condividere questo momento con voi’, ha iniziato a dire la cantante salentina prima ancora di rassicurare tutti e di dire che ‘finalmente, va tutto veramente bene’. Ma vediamo molto più da vicino.

Emma Marrone dopo una visita di controllo: la splendida notizia ai fan

Era fine settembre scorso quando Emma Marrone, con un’emozionante frase di John Lennon ed un lungo messaggio su Instagram, ha informato i suoi sostenitori di un problema di salute. Che, purtroppo, l’ha portata ad allontanarsi per un po’ dalla musica, la sua più grande passione. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma anche più che inevitabile. Una decisione che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di non condividerla con i suoi sostenitori. Con loro, lo sappiamo, la cantante salentina ha un ottimo rapporto. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si diletta a raccontare tutto ciò che le capita. A partire, quindi, dalla cosa più semplice. Fino a quelle più importanti. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, pensate. Quando, tramite un’Instagram Stories, ha informato i suoi sostenitori di essere appena ritornata da una visita di controllo. E di voler condividere questo momento con loro. Emma è davvero felicissima, lo si vede chiaramente. Anche perché, parliamoci chiaro, la notizia che sta per dare è davvero splendida. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

‘Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e, quindi, volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni, mi sono sentita dire che va veramente tutto bene finalmente’, queste le parole che Emma Marrone ha voluto dire a tutti i suoi sostenitori in questa brevissima Instagram Stories. La visita alla quale si è sottoposta è andata più che alla grande. Ed è per questo motivo che, data la portata della notizia, non ha potuto fare a meno di condividerla con coloro che l’hanno sempre sostenuta. Infine, prima di salutarli, ha concluso: ‘Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e alle ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi’.

