Oggi 8 giugno è andata in onda la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne: la tronista ha deciso di uscire con Sammy, quello che succede è incredibile.

Oggi, 8 giugno, dopo un è andata in onda la scelta di Giovanna Abate. Sammy Hassan è il romano, ex tentatore di Temptation Island, che ha catturato il cuore della tronista: Giovanna ha scelto proprio lui! Dopo un percorso altalenante, scosso anche per colpa dell’emergenza Coronavirus, la romana ha deciso di provare e di seguire il suo istinto in lui che più volte l’ha fatta arrabbiare. Sapete cosa ha risposto lui? Ecco cosa è successo in diretta.

Uomini e Donne, Giovanna sceglie Sammy: quello che succede è incredibile

“Sei stato il primo che ho portato nel camerino e il primo di cui ho parlato alle mie amiche” sono state le prime parole di Giovanna Abate nel momento della sua scelta. A Uomini e Donne oggi 8 giugno la tronista conclude il suo percorso decidendo di uscire dal programma con Sammy Hassan. La risposta del corteggiatore ha però spiazzato tutti: “Il nostro è stato un percorso strano, fatto di ostacoli. Un po’ ce li siamo creati noi e un po’ li ha messi avanti il destino. Nessuno può dirmi che non ce l’ho messa tutta, che non ci abbiamo provato. Io devo essere sincero con te e con me stesso, anche con le persone che ci hanno vissuto. Amo dire le cose come stanno, non mi nascondo. Su una cosa sono sicuro, io non credo di averti mai illuso. Credo di volere al mio fianco una persona in grado di tirare fuori il meglio di me, che mi dia stabilità e serenità. Non ti sto dicendo che è colpa di qualcuno. Ho sempre manifestato i miei dubbi. La mia risposta è no“. Il romano ha così abbandonato lo studio e Giovanna è rimasta senza parole, come il resto dei presenti.

Maria de Filippi a quel punto ha esclamato: “Tina manda il video dei saluti”. Parte così un video dell’esterna di Giovanna e Sammy e sullo schermo la scritta: ‘Sì‘. Sammy è rientrato in studio con un mazzo di fiori: sotto una pioggia di petali i due si sono abbracciati. “Abbiamo vissuto un percorso che solo noi sappiamo. Ti dico che sei bellissima e ci faccio un in bocca al lupo per questo inizio di vita reale” sono le parole di Sammy.