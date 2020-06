Uomini e Donne, mentre va in onda la scelta di Giovanna Abate, sui social è spuntato un commento davvero inaspettato: di che si tratta.

La scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, parliamoci chiaro, era davvero tanto attesa. Anche perché se, fin dall’inizio del suo percorso, la tronista romana sembrava protendere indiscutibilmente per Sammy Hassan, con l’arrivo di Davide Basolo, le cose sono iniziate a cambiare. Tanto è vero che, spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha ammesso di essere praticamente confusa. E di non sapere cosa fare. È proprio per questo motivo che tutti i più appassionati ed affezionati sostenitori del programma erano più che curiosi di scoprire a chi dei suoi due corteggiatori la Abate avrebbe aperto il suo cuore. Ecco. È proprio durante la messa in onda della sua scelta che, sui social, è spuntato un commento davvero inaspettato. Da parte di chi? Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Uomini e Donne, il commento inaspettato durante la scelta di Giovanna: di chi si tratta

Saranno stati davvero in tantissimi coloro che oggi, Lunedì 8 Giugno, hanno seguito la penultima puntata di Uomini e Donne. Ed, in particolare, la scelta di Giovanna Abate. Tra i milioni di telespettatori c’è stata anche Giulia D’Urso. Che, durante la messa in onda della puntata, si è lasciato andare ad un commento davvero inaspettato. Tra le due giovani ragazze, lo sappiamo, c’è un ‘passato’ affatto scontato. Fino a qualche mese, ancora prima che la romana sedesse sul trono, si contendevano lo stesso ragazzo: Giulio Raselli. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si sono punzecchiate e battibeccate. Adesso, ovviamente, è una storia completamente archiviata. La D’Urso, infatti, è felicemente fidanzata con il torinese. Mentre la Abate, dal canto suo, si appresta a vivere una fantastica storia d’amore con Sammy. Tuttavia, la bella pugliese ha voluto commentare ugualmente la scelta della sua ‘ex rivale’. Anche perché, parliamoci chiaro, non c’è affatto nulla di male.

‘No vabbé, io sarei morti’, queste le parole di Giulia D’Urso nel commentare il ‘crudele’ scherzo di Sammy a Giovanna. Insomma, un commento davvero inaspettato, ma che, dall’altra parte, dimostra l’attaccamento della pugliese al programma.