Il gesto a sorpresa di Giovanna Abate per Maria de Filippi commuove lo studio: l’episodio prima della scelta è stato toccante. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi, 8 giugno.

Oggi 8 giugno è andata in onda la scelta di Giovanna Abate. Un percorso fatto di alti e bassi quello della romana che dopo esser stata la non scelta di Giulio Raselli, si è seduta sulla famosa sedia rossa di Uomini e Donne ed ha conosciuto Sammy. Il programma è stato interrotto per via dell’emergenza Coronavirus ed ha ripreso con il nuovo format ‘nella casetta’: Giovanna ha così conosciuto L’Alchimista, online. Davide Basolo e Sammy Hassan sono i corteggiatori che hanno catturato l’attenzione della tronista che ha deciso di continuare la conoscenza fino alla fine. Oggi prima della scelta, Giovanna ha fatto commuovere tutti.

Uomini e Donne, Giovanna prima della scelta: il gesto a sorpresa per Maria De Filippi commuove

“Quando sono entrata in studio ho dato voce ed ho ascoltato il mio cuore, cosa che non avevo mai fatto“: Giovanna prima di fare la sua scelta ha dato voce ai suoi pensieri. Tanti ringraziamenti a Maria de Filippi che ha sempre creduto in lei e nel suo cuore: durante la pandemia, la conduttrice e la redazione hanno scelto lei per il nuovo format del programma, insieme a Gemma Galgani. E per questo motivo, Giovanna ha chiesto a Maria di poterle stringere le mani, visto che l’emergenza sanitaria obbliga il distanziamento sociale. Ha chiesto lei di indossare i guanti per sentirla vicino, per poterle stringere le mani. Il momento è stato davvero toccante e commovente, questa l’immagine dell’episodio:

“Io ti dico grazie perchè senza te e senza la vostra genialità, il mio cuore non avrebbe avuto risposte” sono le parole di Giovanna con le lacrime agli occhi. “Non è un addio, grazie a te per averci creduto e per averci regalato tante emozioni vere” ha replicato Maria.