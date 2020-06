Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi non dormono in camera insieme: l’inaspettata confessione della coppia lascia i fan a bocca aperta, ecco i dettagli del loro racconto.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. Il pubblico si è molto appassionato al trono di Lorenzo, che all’epoca preferì la romana a Giulia Cavaglià. Da allora lui e Claudia sono super seguiti. I loro tantissimi fan vogliono sempre essere aggiornati sulla loro vita di coppia e i due li accontentano, pubblicando quotidianamente foto e video sui rispettivi profili Instagram. La coppia attualmente vive a Pomezia, città d’origine dell’ex corteggiatrice, che lavora nel vivaio di famiglia, ma nei progetti per il futuro c’è anche l’idea di spostarsi a Milano. Quello che è certo è che Lorenzo e Claudia sono davvero uniti e innamorati, come ha dimostrato anche la dolcissima dedica che la Dionigi ha fatto al suo fidanzato in occasione del loro primo anniversario, lo scorso 13 febbraio. Simpatici, spontanei e sempre sorridenti, i due sono inseparabili, ma nel corso di un’intervista al settimanale Mio, hanno fatto un’inaspettata confessione ai loro fan. A quanto pare, infatti, spesso non dormono insieme. Ma qual è il motivo di questa particolare abitudine? Scopriamolo insieme!

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi non dormono insieme: l’inaspettata confessione lascia i fan a bocca aperta, ecco il motivo

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono molto amati dal pubblico di Uomini e Donne e particolarmente seguiti anche sui social. Il profilo Instagram dell’ex tronista conta oltre 1 milione di followers, così come quello della romana, anche lei molto apprezzata dai fan del programma. La coppia ha tanti progetti per il futuro, come ha più volte raccontato anche sui social, ed è sempre più innamorata. Nel corso di un’intervista al settimanale Mio, però, ha fatto un’inaspettata confessione. Quello che molti finora non sapevano, infatti, è che Lorenzo e Claudia, pur convivendo, spesso non dormono insieme. Ma qual è il motivo di questa ‘particolare’ abitudine? A quanto pare la ragione non sta nei litigi o nel loro rapporto, ma semplicemente nel fatto che Lorenzo non ama dormire al buio completo, anzi preferisce avere la tv accesa tutta la notte, cosa che a Claudia dà fastidio: “Praticamente io vivo in sala. Con Claudia dormo pochissime volte perché in camera è buio pesto. A volte quando entro non trovo neanche il letto, quindi ripiego sul divano”, ha raccontato il ‘cobra’.

Nessun problema, dunque, per la coppia. Solo una diversa abitudine nel modo di dormire, che spesso li porta a separarsi per la notte.