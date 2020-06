Made in Sud, Fatima Trotta sulla ripresa del programma comico con Stefano De Martino: “Ci sono molti paletti”, le parole della conduttrice

Finalmente dopo lo stop causato dal Coronavirus, Made in Sud può tornare ad animare i nostri martedì sera in prima serata. Il programma comico più amato d’Italia, ha ricominciato ad organizzare il nuovo assetto già da un mesetto. Vi ricordiamo infatti che qualche settimana fa Stefano De Martino ha dovuto lasciare Milano e la sua famiglia, per potersi recare a Napoli per lavorare alla nuova stagione di Made In Sud. Il ballerino lanciato dal Talent di Maria De Filippi, ha accompagnato la bella attrice nelle ultime due stagioni del programma comico, alternandosi con l’altro programma di cui è diventato conduttore, ‘Stasera tutto è possibile’. Il ballerino e la Trotta hanno dimostrato di avere un ottimo feeling sul palco del programma Rai, che tutti i martedì sera fa compagnia agli Italiani. Nonostante la ripresa lenta, sono molte le nuove regole da dover rispettare. Probabilmente se qualche mese fa ci avessero detto che non sarebbe stato più possibile fare televisione o comportarci come abbiamo sempre fatto fino a prima del Lockdown, non ci avremmo creduto.

Made in Sud, Fatima Trotta sulla ripresa: “Ci sono molti paletti”

Fatima Trotta è pronta a tornare sul palco che l’ha resa famosa in tutta Italia, quello di Made in Sud, che l’ha consacrata come comica e come attrice e conduttrice. Amatissima dal pubblico, è una ragazza dalle mille qualità, ed è pronta a far di nuovo compagnia agli Italiani col suo programma. Al suo fianco Stefano De Martino, con cui condivide il palco di conduttrice, ma con cui balla anche e mette in scena divertentissimi sketch. La trotta negli ultimi giorni ha deciso di rilasciare un’intervista proprio in vista di questa ripresa. In primis ha voluto parlare proprio del suo compagno di avventure Stefano, definendolo un uomo molto rispettoso e che è entrato in punta di piedi nel programma, lasciando che gli altri si abituassero pian piano alla sua nuova presenza. La Trotta ha raccontato di uno Stefano rispettoso dei colleghi più anziani all’interno del programma e di un professionista sotto tutti gli aspetti, nonostante lo si debba spesso richiamare perché si distrae molto.

E per quanto riguarda la ripresa invece ha detto: “Osserveremo il distanziamento sociale adottando tutte le precauzioni anche per entrare in scena. Sarà un Made in Sud diverso, con molti paletti“.