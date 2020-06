Maria De Filippi, si apre la sfida: il sabato sera andrà in onda un altro amatissimo programma. Chi la spunterà in termini di ascolti tv?

Ne vedremo delle belle: questo è poco, ma sicuro. Il sabato sera degli italiani potrebbe arricchirsi di nuovi amatissimi programmi. Parliamo di Ballando con le stelle che, secondo quanto sostiene Tv Blog, andrà in onda a partire dal prossimo 12 settembre di sabato sera. Sì, proprio quando in onda c’è anche la De Filippi con Tu si que vales. Una sorta di sfida tra due programmi molto seguite, su due reti concorrenti e rivali da sempre. Sarà una gara in termini di ascolti e share televisivo e, come detto, ne vedremo delle belle.

Milly Carlucci contro Maria De Filippi il sabato sera

Si sono susseguiti, negli ultimi mesi, diversi rumors sul ritorno in televisione di Milly Carlucci e del suo programma ‘Ballando con le stelle’. Si parlava di un ritorno nei mesi scorsi, ma poi l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Così, ecco che adesso si pensa – secondo quanto riportato dalle ultime notizie – ad un ritorno in tv a settembre. Precisamente, l’appuntamento è fissato per il 12 settembre alle ore 20.40. Sarà una bella sfida da seguire quella tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: due donne molto amate della televisione italiana che, a suon di share televisivo, si sfideranno ogni sabato sera. A decretare vittorie e sconfitte saranno i dati Auditel sugli ascolti Tv che vengono pubblicati il giorno dopo, ogni volta. Insomma, inutile sottolineare che staremo lì ad aspettare con trepidazione.

Milly non si ferma!

Comincia una nuova stagione televisiva per Milly Carlucci. Aprirà le danze, è il caso di dirlo, con Ballando con le stelle, ma diverse fonti raccontano che a breve tornerà anche con Il cantante mascherato. Lei ed il suo staff ci stanno già lavorando e presto potrebbero tornare con un programma che ha macinato numeri importanti con gli ascolti televisivi.