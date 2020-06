In questa ultima foto su Instagram, si vede chiaramente la perfetta forma di Micol Olivieri: il costume indossato è da capogiro ed instagram è in tilt.

Sono passati numerosi anni da quando Micol Olivieri, nei panni di Alice Cudicini nella famosa serie televisiva ‘I Cesaroni’, si è fatta conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano. Nonostante il suo esordio nel mondo della recitazione ed, in particolare, nel mondo cinematografico sia avvenuto alla sola età di 9 anni, la giovanissima attrice romana ha cavalcato la cresta dell’onda subito dopo la sua interpretazione nella fiction di Canale 5. Ancora adesso, nonostante sia una mamma e moglie a tempo piano, la bellissima Olivieri detiene un successo davvero sconsiderato. Soprattutto su Instagram, sapete? Sul suo canale social ufficiale, Micol è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Non soltanto lo fa condividendo con loro immagini di vita quotidiana, ma anche scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo risale a qualche giorno, pensate. Quando, con indosso un costume davvero da capogiro, la Olivieri ha mostrato una forma fisica davvero perfetta.

Micol Oliveri in perfetta forma su Instagram: il costume è da capogiro

Siamo in prossimità dell’estate e, si sa, si avvicina la cosiddetta ‘prova costume’. Lo sa bene Micol Olivieri. Che, qualche giorno fa, ha condiviso una fantastica foto che, tra l’altro, evidenzia alla grande la sua perfetta forma fisica. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Come dicevamo precedentemente, Micol Olivieri è solita interagire con i suoi followers. Con i quali non soltanto si lascia andare ad inedite confessioni, ma condivide anche delle foto davvero bestiali. L’ultima, come dicevamo, risale a qualche giorno fa. Quando, con indosso un costume da urlo, ha mostrato a tutti i suoi sostenitori la sua perfetta forma fisica. ‘Conoscete la bodyshape’, ha scritto l’attrice romana a corredo di questo incantevole scatto. Sottolineando di quanto, in seguito ad una consulenza, sia venuta a sapere molte cose sulla forma del suo corpo. E che corpo, oseremmo dire!

Cos’è la bodyshape?

La domanda adesso sorge spontanea: cos’è la bodyshape? Nulla di ‘compromettente’, state tranquilli. Piuttosto, è un’analisi corretta della forma del nostro corpo. Tramite pochissime e semplicissime domande riguardanti il punto preciso dove accumuliamo il peso, infatti, potremmo scoprire se è il nostro corpo è a forma di clessidra, pera, mela, clessidra, rettangolo o ovale.