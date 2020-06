Sanremo 2021, Amadeus affiancato da un’attrice amatissima: l’indiscrezione

A Sanremo 2021, il conduttore e direttore artistico Amadeus potrebbe essere affiancato da un’attrice amatissima: ecco l’indiscrezione

L’esordio di Amadeus come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato col botto. Ama è riuscito a bissare i numeri dei suoi predecessori e addirittura a battere la coppia formata da Carlo Conti e Maria De Filippi. La Rai, dunque, ha deciso di puntare ancora una volta su di lui. Insieme al conduttore de I Soliti Ignoti quasi sicuramente ci sarà anche Rosario Fiorello, che durante la scorsa edizione del Festival della canzone italiana è stato una mina vagante, un autentico showman. Non si conoscono, invece, i nomi delle co-conduttrici della prossima edizione. Quest’anno, Amadeus ha puntato su un ventaglio di donne belle e talentuose: da Diletta Leotta a Rula Jebreal, fino ad Antonella Clerici, Sabrina Salerno ed altre ancora. Quali saranno le prossime co-conduttrici del Festival di Sanremo?

Sanremo 2021, Amadeus accompagnato da un’attrice amatissima?

Nonostante sia da poco passato il mese di maggio e la diffusione del Coronavirus stia lentamente rallentando, già si parla della prossima edizione del Festival della canzone italiana. La manifestazione canora come sappiamo è prevista per il mese di febbraio, quando si spera sarà tornato proprio tutto alla normalità. La Rai ha già confermato Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico. Accanto a lui quasi sicuramente ci sarà l’amico e collega Rosario Fiorello. Nel ruolo di co-conduttrice del Festival, invece, il portale Blogo avanza l’ipotesi di un’attrice amatissima. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, attrice toscana classe ’92, vincitrice di 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto. La Ricci è divenuta famosa, oltre che per le sue magnifiche interpretazioni al cinema e in televisione, soprattutto per il personaggio di suor Angela in “Che Dio ci aiuti“. Di recente, però, ha interpretato il ruolo di Laura in “Vivi e lascia vivere“, ottenendo uno straordinario successo. Un volto molto amato dal pubblico italiano, sul quale la Rai sarebbe pronto a puntare insieme alla coppia formata da Amadeus e Rosario Fiorello.

La prossima edizione del Festival di Sanremo inizia a prendere forma. Sarà sicuramente un’edizione diversa, segnata dall’ondata di Coronavirus che da marzo a maggio ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese. Non sappiamo da qui a febbraio cosa ci aspetta, ma la speranza è che la manifestazione possa realizzarsi nel migliore dei modi, con il teatro Ariston aperto a tutti e soprattutto con il timore lontano dal cuore degli italiani.