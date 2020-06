Sul suo canale social ufficiale, Stefano Accorsi ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa: lui e sua moglie diventeranno genitori per la quarta volta.

Non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, Stefano Accorsi. Attore di numerosi film e serie televisive, decanta di un seguito davvero clamoroso. Non soltanto dal punto di vista professionale, sia chiaro, ma anche dal punto di vista ‘social’. Più che attivo sul suo canale social, il buon Accorsi vanta di un numero di followers davvero da invidiare. Con i quali, dal canto suo, non perde mai occasione di poter comunicare ogni cosa. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con un tenerissimo ritratto di famiglia, Stefano ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Semplice: l’arrivo di un figlio. Il famosissimo attore bolognese e la sua bellissima compagna Bianca Vitali diventeranno genitori per la seconda volta. Insomma, una notizia davvero splendida.

Stefano Accorsi, l’annuncio a sorpresa: in arrivo il secondo figlio

Attivissimo e seguitissimo su Instagram, Stefano Accorsi non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Durante il pomeriggio di ieri, il famosissimo attore ha dato una notizia davvero fantastica a tutti coloro che, costantemente e quotidianamente, non si perdono alcun tipo di suo aggiornamento social. Ma di che cosa parliamo esattamente? Lui e la sua compagna Bianca Vitale diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo la nascita del piccolo Lorenzo, avvenuta nel 2017, la giovanissima coppia si accinge ad allargare ancora di più la famiglia. E così, con un’incantevole fotografia che li ritrae insieme, il buon Stefano ha annunciato di diventare papà per la quarta volta.

‘Aspettando tutti insieme’, queste le parole che Stefano Accorsi ha scritto a corredo di questo splendido ritratto di famiglia che ritrae il pancione di Bianca Vitali con sopra 5 mani. Anche perché, come ben sapete, l’attore bolognese, ancora prima di sposare la Vitali e diventare, quindi, padre di Lorenzo, era già diventato genitori di due splendidi bambini, nati dalla sua relazione con Laetitia Casta.

Il matrimonio con Bianca Vitali

Terminata la storia d’amore con Leatitia Casta dopo ben 10 anni, Stefano Accorsi si è nuovamente innamorato di Bianca Vitali. Seppure la differenza d’età, la coppia si è sposata nel 2015. E, da quel momento, non si è più lasciata. Innamoratissimi ed affiatati più che mai, si accingono all’arrivo di un secondo bebè.