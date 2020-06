Quando inizia Temptation Island 2020? Finalmente il sito di Publitalia ha svelato la data ufficiale: ecco quando andrà in onda la prima puntata

Temptation Island è un reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, in onda in prima serata su Canale 5. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nel 2005, ma è a partire dal 2014 che tiene compagnia ogni anno i telespettatori italiani. La prima edizione era intitolata Vero amore ed era condotta da Maria De Filippi. La seconda edizione è stata prodotta dopo nove anni con il nome che conosciamo tutti ed è stata condotta da Filippo Bisciglia, divenuto ormai volto del programma. Il reality show è basato sul format statunitense e racconta la storia, gli avvenimenti e il destino di sei coppie chiuse per cinque settimane in un villaggio. Le coppie, divise in due villaggi diversi, vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nel falò (o nel ‘pinnettu’) per vedere dei filmati sul rispettivo partner. Al termine dei 21 giorni le coppie decidono se continuare o interrompere la loro storia d’amore. Il reality show ha avuto un enorme successo su Canale 5, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda la versione VIP del programma, composta da coppie celebri, la cui prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island 2020, quando inizia: svelata la data

Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia stravolto i palinsesti televisivi, la prossima edizione del reality show prodotto da Fascino è stata confermata. Non sappiamo in che modo sarà realizzata la nuova edizione, dato che in televisione si devono ancora rispettare le norme di sicurezza contro la diffusione del Covid-19, ma è certo che la prossima edizione andrà in onda. Il sito di Publitalia ha pubblicato i palinsesti relativi al mese di luglio e agosto. La prima puntata del reality show andrà in onda martedì 7 luglio su Canale 5. Non è vero dunque, come era trapelato nelle scorse settimane, che il format Vip, in seguito ai problemi riscontrati nei casting, prenda il posto del format dedicato alle coppie ‘non famose’. Il reality show andrà normalmente in onda e sarà condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia.

Al momento non sappiamo quali saranno le coppie che faranno parte della nuova edizione di Temptation Island. Anche in questo caso era stato fatto il nome di Antonella Elia e del compagno Pietro Delle Piane, ma probabilmente il riferimento era all’edizione Vip, in onda in autunno sempre su Canale 5.