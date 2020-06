Uomini e Donne, anticipazioni 8 Giugno: la notizia tanto attesa

Uomini e Donne, cosa vedremo in onda oggi, lunedì 8 Giugno? Stando alle anticipazioni, andrà in onda la scelta di Giovanna Abate.

Siamo quasi agli sgoccioli di questa edizione di Uomini e Donne. Un’edizione che, seppure una piccola interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà, come tutte le altre, davvero indimenticabile. Ancora una volta, il dating show di Maria De Filippi ha saputo regalare a tutto il suo amato e tanto affezionato pubblico delle emozioni più che incredibili. A partire, quindi, dal trono di Giulio Raselli ed Alessandro Zarino. Fino a quello di Giovanna Abate. Purtroppo, però, ogni cosa è costretta a finire. E così come Domenica In, Pomeriggio Cinque e tantissimi altri programmi televisivi, anche Uomini e Donne si accinge a salutare il suo pubblico. Ecco, ma cosa andremo a vedere in questa puntata di oggi, Lunedì 8 Giugno? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di Lunedì 8 Giugno: cosa vederemo

Mancano pochissime ore e, finalmente, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Seppure da mercoledì 10 Giugno verrà trasmesso la serie televisiva dell’estate con Can Yaman, per questi due giorni di inizio settimana, il dating show di Maria De Filippi è pronto a continuare a regalare delle vere e proprie emozioni a tutto il suo pubblico. Per circa tre mesi, lo sappiamo, non avremo notizie su Gemma Galgani, Nicola Vivarelli e company, eppure per queste ultime due puntate, sembra che siano delle vere e proprie sorprese. Ecco, in attesa di scoprirle, cosa vedremo nella puntata di oggi, Lunedì 8 Giugno? Siete proprio curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Stando a quanto trapelato da questa immagine condivisa sul profilo Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che quest’oggi, Lunedì 8 Giugno, verrà mandata in onda la scelta di Giovannna. Ebbene si. Dopo un percorso durato più di quattro mesi ed una parentesi davvero inedita, la bella tronista romana è giunta ad una decisione: ha scelto Sammy. E, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, il vocalist romano, a dispetto di quanto detto fino ad adesso, le ha risposto di si. Insomma, noi non vediamo l’ora di poter vedere il formarsi di una nuova coppia. Anche voi?

Le prime parole di Sammy dopo la scelta

Sappiamo che, fino a quando non viene mandata in onda la puntata, i diretti protagonisti di Uomini e Donne non possono anticipare o svelare proprio nulla sui loro canali social ufficiale. Eppure, pochissime ore fa, Sammy Hassan ha voluto pubblicare il suo primo messaggio a pochi giorni dalla scelta di Giovanna Abate. Un messaggio che, ammettiamolo, non svela proprio nulla su di lui e sulla tronista romana. Ma che, senza alcun dubbio, arriverà.