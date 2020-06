Domani, martedì 9 Giugno, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne e verrà trasmesso un finale di stagione davvero imperdibile.

Domani, martedì 9 Giugno, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. Ebbene si. Dopo un percorso iniziato nel settembre scorso, il dating show di Maria De Filippi si accinge a salutare il suo affezionato pubblico. Dal 10 Giugno, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda un altro appuntamento che, senza alcun dubbio, sarà davvero imperdibile. Ci riferiamo, infatti, alla nuova serie televisiva turca di cui il protagonista indiscusso sarà Can Yaman. Ecco, in attesa di scoprire quale altra storia d’amore mozzafiato ci regalerà l’affascinante attore, siete curiosi di scoprire cosa ci riserverà l’ultima puntata del programma di Canale 5? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi diciamo soltanto che, come mostrato da un breve video di anticipazioni mostrato alla fine dell’appuntamento odierno, sembrerebbe che il finale di stagione sarà davvero imperdibile. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni ultima puntata: cosa vedremo domani

Come anticipato precedentemente, si prospetta un’ultima puntata di Uomini e Donne davvero imperdibile. Sapete perché? Come mostrato da alcune brevissime anticipazioni svelate a fine appuntamento odierno, nel finale di stagione che andrà in onda domani, martedì 9 Giugno, verranno mandate in onda le scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Ebbene si. A differenza di Daniele Dal Moro, i due tronisti, nonostante il periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus, sono riusciti a maturare una proprio idea su chi dovrà affiancarli una volta spente le telecamere. Da come si può chiaramente vedere dalle immagine riproposte pochissime ore fa su Canale 5, sembrerebbe che i due giovani ragazzi siano giunti negli studi televisivi pronti per aprire il loro cuore alla rispettiva fortunata o rispettivo fortunato. Ecco, ma come saranno andate le loro scelte? I rispettivi ‘scelti’ hanno detto di si. Ovviamente, al momento, non sappiamo nulla. Piuttosto, cerchiamo di procede con ordine. E, soprattutto, di cercare di capire a dove eravamo rimasti.

Stando a quanto si apprende dalle immagini mandate in onda, sembrerebbe che la scelta di Sara sia tra Sonny e Matteo. Nonostante un breve corteggiamento anche a Giovanna Abate ed un bacio a stampo, sembrerebbe che il bel Di Meo sia ritornato alla corte della romana. Per quanto riguarda l’affascinante Pietropoli, invece, sembrerebbe che alla sua corte siano rimaste soltanto due sue corteggiatrici: Ginevra, che non sarebbe la stessa contesa anche da Daniele Dal Moro, e Cecilia Zagarrigo. E di Marianna Vertola, invece, cosa sappiamo? Al momento, non ci è dato saperlo. Non sappiamo, infatti, che la bella napoletana sia stata eliminata o se, magari, se ne sia andata di sua spontanea volontà. Insomma, non ci resta che aspettare l’ultimo ed imperdibile appuntamento di domani. Ne vedremo delle belle!