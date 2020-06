Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: le prime parole da fidanzati

Giovanna e Sammy, subito dopo la scelta andata in onda a Uomini e Donne, hanno rilasciato le prime dichiarazioni da fidanzati: ecco le loro parole

Oggi pomeriggio è andata in onda la scelta di Giovanna Abate, tronista di Uomini e Donne. La produzione ha dedicato alla ragazza la penultima puntata della stagione. Domani, infatti, si chiuderà con la scelta – quasi ‘a sorpresa’ – di Carlo e Sara, altri due tronisti del programma. La scelta di Giovanna è stata piena di emozioni e colpi di scena. La tronista ha deciso di uscire dal programma con Sammy Hassan, deludendo tutti coloro che avevano puntato su Davide Basolo, alias L’Alchimista. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, nonostante sia risultata molto presa soprattutto mentalmente dall’Alchimista, ha deciso di seguire comunque il suo cuore e lanciarsi tra le braccia di Hassan. La scelta, però, ha regalato un clamoroso colpo di scena: il corteggiatore, infatti, ha preparato uno scherzo alla tronista, che per alcuni minuti era sicura di aver ricevuto un no. Sammy, invece, si è presentato in studio con un mazzo di fiori e le ha risposto di sì. Una scelta borderline, avvenuta in un periodo storico segnato dall’emergenza sanitaria. È stata la prima scelta in cui i due neo fidanzati non si sono potuti baciare e le loro labbra erano coperte dalle mascherine. Una volta usciti dallo studio, però, siamo sicuri che la coppia consumerà tutta la passione incamerata in questi lunghi mesi.

Uomini e Donne: le prime dichiarazioni di Giovanna e Sammy

Subito dopo la scelta, la neo coppia di Uomini e Donne ha rilasciato le prime dichiarazioni e il video è stato pubblicato su Witty Tv. La tronista ha confessato che in un primo momento avrebbe voluto fare lei uno scherzo al corteggiatore, ma non c’è riuscita. La Abate, invece, ha subito lo scherzo del suo nuovo fidanzato, che prima le ha detto no e poi è sceso con un mazzo di fiori. La coppia, riferendosi a questo momento, ha dichiarato: “Siamo stati coerenti con il percorso, tu soprattutto“, riferito ovviamente a Sammy. Il percorso della coppia, infatti, è stato segnato da alti e bassi, ma anche da tantissimi momenti goliardici. Hassan poi ha motivato la scelta di dire sì, dichiarando: “Come dico io, si è creato un percorso nel percorso. Da casa magari non si capisce, ma quello che mi hanno trasmesso i suoi occhi mi hanno portato a dire sì, mille volte sì“.

Ciò che ha fatto innamorare la Abate è stato lo sguardo del suo nuovo fidanzato e infatti a Witty dichiara: “Se sono arrabbiata, mi fa quello sguardo e a me viene da ridere“.