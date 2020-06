Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: il gesto per Giovanna e Sammy emoziona i fan, ecco cosa è apparso sul profilo dell’autrice.

È andata in onda oggi, su Canale 5, la penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Una puntata assolutamente speciale. In onda, finalmente, la scelta della bellissima tronista Giovanna Abate, divisa tra Davide Basolo ( l’alchimista) e Sammy Hassan. È stato quest’ultimo ad avere la meglio: la tronista, nonostante il bel percorso con Davide, non ha potuto che ascoltare il suo cuore, nel quale c’era posto solo per Sammy. Una scelta scelta ricca di colpi di scena! Si, perché nonostante le anticipazioni della puntata parlassero di un ‘sì’ da parte del corteggiatore, quest’ultimo ha deciso di fare uno scherzo a Giovanna, dicendo prima no, per poi rientrare in studio con uno splendido mazzo di fiori. E, ovviamente, un si! Un lieto fine che ha emozionato i fan della trasmissione, e anche gli autori! Poco fa, su Instagram, Raffaella Mennoia ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia dedica un post a Giovanna e Sammy dopo la scelta

Giovanna e Sammy sono ufficialmente una coppia! Oggi, a Uomini e Donne, è andata in onda proprio la scelta della tronista, che, come la maggior parte del pubblico si aspettava, ha deciso di uscire dalla trasmissione proprio con il bel romano. Un percorso fatto di alti e bassi, quello della coppia, che ha litigato molto spesso nel corso della trasmissione. Ma alla fine i due non hanno potuto che cedere ai loro sentimenti e viversi la loro storia al di fuori delle telecamere. Una puntata emozionante, come tutte quelle delle scelte. Che ha emozionato moltissimo anche Raffaella Mennoia, simbolo della redazione di Uomini e Donne. Sul suo profilo Instagram, pochi minuti fa, è apparso proprio un post dedicato alla coppia. Un video che ritrae proprio il momento super romantico della caduta dei petali:

“Uomini e Donne è il mio programma preferito basta l’ho detto!”, esclama Raffaella in conclusione del suo post. Un post in cui l’autrice sottolinea come, con il loro programma, si racconta quanto di bello ci sia negli ‘inizi’ delle storie d’amore.

Una pioggia di likes per il post e per la nuova coppia, che si appresta a vivere la loro storia fuori dal programma. E voi, cosa ne pensate di questa scelta? Vi piacciono Sammy e Giovanna insieme?