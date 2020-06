X Factor 2020, svelato il quarto giudice: è un rapper amatissimo

Svelato il quarto giudice di X Factor 2020, si tratta di un rapper amatissimo: ecco chi affiancherà Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli

X Factor è uno dei talent show più famosi al mondo. Il programma va in onda in molte nazioni, tra cui l’Italia. Nel nostro paese, il talent show è andato in onda per la prima volta nel 2008. Inizialmente in onda sui canali Rai, dal 2011 si è spostato su Sky e dovrebbe andare in onda su questa rete almeno fino al 2022. Il programma ha sfornato tantissimi talenti: da Marco Mengoni a Francesca Michelin, da Lorenzo Fragola a Michele Bravi, fino ad Anastasio e Sofia Tornambene, ultima vincitrice del talent show. La nuova edizione del programma inizierà il prossimo autunno (eccetto cambiamenti). Il talent show non resterà esente dall’emergenza Coronavirus: il programma, infatti, ha già subito ripercussioni riguardo ai casting itineranti. Sky, attraverso una nota, ha fatto partire i precasting, chiedendo agli aspiranti talenti di inviare la propria candidatura tramite un video registrato dalla propria abitazione. L’edizione, inoltre, cambierà nome, rinunciando al numero dell’edizione. Tale cambiamento è un modo per restare legato a quanto successo in questi premi mesi del secondo decennio del duemila.

X Factor 2020, svelato il quarto giudice: di chi si tratta

In attesa di conoscere quali saranno i nuovi aspiranti talenti della prossima edizione del talent show, inizia a prendere forma il cast e in modo particolare la giuria. Qualche settimana fa sono stati annunciati i primi due giudici del talent show: si tratta di Mika (già giudice in due edizioni) e di Emma Marrone, super acquisto da parte di Sky. Il terzo giudice, invece, dovrebbe essere Manuel Agnelli. Anche in questo caso si tratta di un ritorno dietro il bancone di X Factor. Il quarto ed ultimo giudice, invece, è stato anticipato dal blog di Davide Maggio. Il posto occupato da Fedez prima e da Sfera Ebbasta potrebbe essere occupato da un nuovo rapper. Stiamo parlando di Emis Killa, già giudice a Mtv Split e coach a The Voice of Italy. Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, è uno dei migliori rapper in italia. Ha all’attivo ben quattro album pubblicati, di cui l’ultimo nel 2018 “Supereroe“. Vincitore della categoria Tecniche perfette nel 2007, miglior artista italiano agli MTV Awards nel 2012 e vincitore del disco di Platino con “Mercurio“.

La giuria sarebbe così formata, ma ovviamente si attende l’ufficialità da parte di Sky. La produzione sembrerebbe aver puntato su nomi forti per rialzare gli ascolti, dopo i numeri un po’ deludenti della scorsa stagione. Al timone del talent show, invece, ci sarà sempre Alessandro Cattelan.