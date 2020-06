Samu Castillejo, attuale giocatore del Milan, è stato derubato: il giocatore ha raccontato di aver avuto la pistola puntata in faccia, i dettagli.

Un episodio davvero gravissimo e bruttissimo quello accaduto, pochissime ore fa, a Samu Castillejo. Sul suo canale social ufficiale, l’attuale giocatore del Milan ha raccontato ai suoi sostenitori di essere stato rapinato per le vie di Milano. Fino a questo momento, non sono state affatto chiarite le dinamiche del furto. Tramite diverse Instagram Stories, infatti, il trequartista spagnolo non ha specificato tutto nel minimo dettaglio. Piuttosto, si è limitato soltanto a raccontare e a denunciare questo spiacevole episodio. Da come si può chiaramente vedere dal suo profilo, il calciatore non perde mai occasione di poter aggiornare e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. È proprio per questo motivo che una cosa del genere non poteva non condividerla con loro. Fortunatamente, come lui stesso ha voluto sottolineare e specificare, lui sta bene. Anche se, immaginiamo, lo spavento deve essere stato davvero enorme. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più. Ed, in particolare, di vedere molto più da vicino tutte le parole del fuoriclasse rossonero.

Castillejo rapinato a Milano: ‘Mi hanno puntato la pistola in faccia’, brutto episodio

A pochissimi giorni dal furto di Diletta Leotta che le ha provocato un danno, stando a quanto si apprende dal web, di circa 150 mila euro, anche un altro personaggio pubblico è stato rapinato per le vie di Milano. Parliamo, come dicevamo precedentemente, di Samu Castillejo. Tramite diverse Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, il trequartista spagnolo ha raccontato l’accaduto ai suoi numerosi sostenitori. Ci teniamo a specificare che il calciatore non ha affatto spiegato la dinamica del furto. Piuttosto, si è soltanto limitato a raccontare quanto accaduto qualche ora prima. Ma vediamo molto più da vicino le sue parole.

‘Ma a Milano tutto a posto?’, ha iniziato a scrivere in questa Instagram Stories Samu Castillejo. Per poi continuare: ‘Mi hanno rubato due ragazzi puntandomi una pistola in faccia’. Ecco. È proprio questo che è accaduto all’attuale calciatore del Milano. Non sappiamo cosa sia accaduto nel minimo dettaglio. Fatto sta che lo spagnolo ha voluto raccontare questa dettaglio davvero ‘sconvolgente’. Immediata, tuttavia, è stata la reazione dei suoi sostenitori. Dal momento che, qualche ora dopo, il bel Castillejo è ritornato a scrivere sui social per tranquillizzare tutti i followers.

‘Io sto bene, grazie’, queste le ultime parole di Samu dopo aver specificato e rassicurato i suoi sostenitori che è ‘tutto a posto’ e che, purtroppo, gli hanno portato via soltanto l’orologio.