Chiara Ferragni non si ferma davvero mai, l’imprenditrice digitale più famosa della storia moderna, è inarrestabile. Una ragazza acqua e sapone che ha fatto della propria passione un vero e proprio lavoro a cui oggi milioni id persone si ispirano, nella speranza di poter raggiungere il suo stesso successo. E’ stata la Ferragni a creare lavoro di influencer come oggi lo conosciamo e a cui moltissime persone ambiscono ogni giorno, ma in pochi sanno che dietro tutto questo successo ci sono stati sacrifici, passione, determinazione e una buona dose di coraggio. Non è certamente da tutti creare dal nulla una vera e propria professione! Oltre ad aver inventato una professione di sana pianta, è anche una di quelle donne a cui ispirarsi e a cui sentirsi vicini, per la sua semplicità e la sua umiltà. Detto questo la Ferragni ieri sera ha voluto condividere con tutti noi un altro importantissimo traguardo della sua carriera… Scopriamo insieme di che si tratta.

Chiara Ferragni, splendida notizia per i fan: l’annuncio ufficiale

Ieri sera, attraverso una serie di storie sul suo account ufficiale Instagram, la Ferragni ha deciso di rendere partecipi i propri followers di un momento davvero speciale per lei. Lo scorso inverno ha presentato al mondo intero il suo primo film autobiografico ‘Chiara Ferragni Unposted‘. Il film che ha incassato e sta continuando ad incassare milioni in tutto il mondo è stato il film evento più visto dell’ultimo secolo, stando alle statistiche. E proprio questo enorme successo ricevuto ha fatto si che il film sia inserito nella lista delle pellicole in gara ai prossimi Nastri D’Argento. Per chi non fosse appassionato di cinema, il Nastro D’argento è tra i premi più importanti che una pellicola possa ricevere, dopo gli Oscar e i David di Donatello. Insomma, quella data dalla Ferragni è davvero una notizia splendida e non ci stupisce neanche averla vista particolarmente emozionata e con gli occhi lucidi mentre lo annunciava su Instagram. Un successo meritato e più che sudato, dopo i tanti sacrifici fatti per costruire l’impero che tutti le invidiano.

Non ci resta ovviamente che farle i nostri più sinceri auguri, nella speranza che la sua pellicola possa ricevere l’ambitissimo riconoscimento. Sarebbe certamente un’altra bella sfida vinta dalla Influencer! In bocca al lupo Chiara!