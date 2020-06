In attesa della partenza della nuova edizione del GF Vip, un ex tronista di Uomini e Donne si è candidato: l’inaspettata rivelazione.

Manca davvero pochissimo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione, l’azienda Mediaset ha deciso di ‘premiare’ Alfonso Signorini. Affidandogli, così, non soltanto la seconda conduzione consecutiva del programma, ma anche anticipando la data di inizio. La nuova avventura del famoso reality di Canale 5, infatti, non partirà in primavera prossima, come consueto, bensì in autunno. E, per essere precisi, a settembre prossimo. È proprio per questo motivo che, dato l’inizio imminente, stanno iniziando già a circolare i primi nomi di chi potrebbe essere ‘arruolato’ nel cast di questa edizione. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Michela Quattrociocche e di Cristina Buccino. Ma non è affatto finita qui. Perché, in una recente intervista per il settimanale ‘Mio’, c’è stata anche la ‘candidatura’ di un ex tronista. ‘Io potrei dare tanto’, ha specificato l’ex protagonista di Uomini e Donne. Ma di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ex tronista di Uomini e Donne si candida al Grande Fratello Vip: di chi si tratta

In una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Mio’, un ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto nascosto la sua volontà di partecipare al Grande Fratello Vip. Di chi parliamo? Vi lasciamo qualche piccolo indizio. Dapprima come corteggiatore ed, in seguito, come tronista, il giovane in questione ha letteralmente fatto scalpore nello studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. Con la sua simpatia e semplicità, il ‘Cobra’, questo è il suo soprannome, ha lasciato una vera e propria impronta nel programma. Ebbene si. È proprio lui che, stando a quanto dichiarato tra le pagine del giornale, ha dichiarato di essere pronto a varcare la famosa e tanto agognata porta rossa di Cinecittà. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio tutte le dichiarazioni di Lorenzo Riccardi.

‘Grande Fratello Vip? L’anno scorso avevo fatto il provino, ma poi non sono entrato’, ha iniziato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne. Infine, poi, ha concluso: ‘Se dovessero chiamarmi anche quest’anno vedremo:io potrei dare tanto e fare attaccare le persone al televisore’. Insomma, delle dichiarazioni più che inaspettate. Ma, secondo voi, Alfonso Signorini accoglierà questo ‘corteggiamento’ da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne?

Le smentite di Cristina Buccino e Michela Quattrociocche

Come dicevamo precedentemente, i nomi di Cristina Buccino e Michela Quattrociocche sono stati i primi ad essere stati accostati al Grande Fratello Vip. Eppure, la notizia non sembrerebbe essere affatto vera. Sia la showgirl calabrese che la giovane attrice romana hanno clamorosamente smentito queste voci.