Gina Krasley di Vite al Limite oggi: come è diventata?

Come è diventata oggi Gina Krasley di Vite al Limite e cosa le è successo durante il programma?

Vite al Limite è uno di quei programmi televisivi che tengono i telespettatori incollati allo schermo. Ci sono storie, come quella di Seana o di Joyce che appassionano il pubblico e anche le vicessitudini di Gina Krasley sono commoventi. La donna è approdata a Vite al Limite e dal Dottor Nowzaradan per riprendere in mano la sua vita e smettere di mangiare come forma di difesa dal dolore. Come sta oggi Gina e dove è finita la protagonista dell’ottava stagione del programma?

La storia di Gina Krasley

Gina Krasley, 28 anni originaria del New Jersey, ha sempre avuto problemi di peso. Questo perché il cibo è stato il suo rifugio perenne dal dolore della vita. Il padre era molto violento, sia con lei che con la sorella e così le due bambine scappavano nei fast-food per trovare un po’ di pace e serenità. Quando però i genitori hanno divorziato e lei è andata a vivere col padre le cose sono peggiorate. A questo si aggiunge il fatto che Gina è stata vittima di bullismo a scuola, proprio per via del suo peso.

Quando si è decisa a rivolgersi al Dottor Nowzaradan?

Le due sorelle si sono poi trasferite a casa della madre, ma la condizione era folle. Gina viveva qui con la fidanzata Beth, la sorella e il fidanzato, la mamma vivono tutti insieme. Beth si prende cura della moglie, ma è delusa perché chiaramente non pensava ad una vita così quando si sono sposate. Inoltre, chiaramente, le due non riescono ad avere intimità. Così, Gina finalmente si decide a rivolgersi al programma Vite al Limite e al dottor Nowzaradan nella sua clinica di Houston. Si è impegnata, ma non abbastanza, tanto che il peso perso era talmente irrisorio da costringere il dottor Now a rifiutarle l’intervento di bypass gastrico.

La puntata di Vite al Limite dedicata a Gina

Come sta oggi Gina?

Come sta oggi Gina è un mistero. Pare sia sparita dai social dopo che erano venuti a galla alcuni video molto particolari che trattavano di rapporti intimi con donne di taglia forte. Dopo questo evento la donna ha cancellato ogni suo account. Pare però, come riportano diversi media americani, che la donna nelle ultime foto pubblicate si sia mostrata con un volto nettamente più delineato e dimagrito. Gina ha continuato il suo percorso di dimagrimento anche senza il dottor Nowzaradan?