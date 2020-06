Ilary Blasi pubblica la chat con Totti, “tu non stai bene”: imperdibile siparietto

Tramite un’Instagram Stories, Ilary Blasi ha pubblicato una chat con Francesco Totti: il siparietto sui social è davvero imperdibile.

Francesco Totti ed Ilary Blasi, ammettiamolo, formano una delle coppie più amate ed apprezzate della televisione italiana. Con la loro semplicità, spontaneità e genuinità, entrambi decantano di un successo davvero incredibile. Senza parlare, ovviamente, del clamoroso seguito riscontrato sui social. Sui rispettivi canali Instagram, i due ‘piccioncini’ sono davvero seguitissimi. Ed è per questo motivo che, dal canto loro, non perdono mai occasione di poter strappare un sorriso ai loro cari sostenitori. Spesso protagonisti di imperdibili siparietti, l’ex capitano giallorosso e l’ex letterina di Passaparola sono sempre soliti far divertire i loro sostenitori. Lo hanno fatto anche pochissimi istanti fa. Quando la bellissima conduttrice romana ha pubblicato, sul suo canale social ufficiale, una chat con suo marito. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ilary Blasi pubblicata una chat con Totti: siparietto imperdibile

Facciamo un passo indietro, però. E cerchiamo di capire cosa è successo realmente tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Come raccontato in diversi nostri articoli, da quando si è iscritta ufficialmente ad Instagram, l’ex letterina di Passaparola non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche settimana fa. Quando, ad esempio, ha mostrato la sua ricrescita oppure si è lasciata immortalare durante lo yoga, ma sapete come si è mostrata qualche ora fa? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. È proprio così che, pochissimi istanti fa, ‘ex letterina di Passaparola ha deciso di mostrarsi ai suoi sostenitori. Con una faccia davvero spiritosa, la bellissima moglie di Francesco Totti si è immortalata con delle cose nei capelli per farsi dei boccoli. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, immediatamente, la conduttrice televisiva ha voluto sapere se anche suo marito avesse visto le sue Instagram Stories. E se, quindi, dal canto suo, apprezza questa sua versione inedita. Risultato? Ilary ha mostrato la chat con suo Totti sul suo canale social ufficiale.

‘Che ne pensi dei miei boccoli’, ha chiesto Ilary Blasi a suo marito per ricevere la sua approvazione. Tuttavia, davvero esilarante è la risposta di Totti. ‘Tu non stai bene!’, ha risposto Francesco Totti dopo averle chiesto che i capelli si fosse fatta. Insomma, un siparietto davvero incredibile tra i due coniugi. Che, ancora una volta, dimostra lo splendido rapporto e legame che continuano ad avere nonostante i tantissimi anni di matrimonio.