Made in Sud, è stata svelata finalmente la data ufficiale dell’inizio del programma: c’è stato, infatti, un vero e proprio cambio di programma.

Ce lo aveva già annunciato Stefano De Martino un po’ di settimane fa, ma adesso abbiamo proprio la conferma: Made in Sud è pronto a ripartire. Tramite il suo canale social ufficiale, l’ex ballerino di Amici aveva raccontato ai suoi sostenitori di Instagram di essere ritornato a Napoli per dare avvio alla nuova ed imperdibile stagione dello show. Ecco, ma quando avrà inizio? Sappiamo che con l’emergenza Coronavirus, sono davvero tantissimi i programmi televisivi che sono stati rimandati o, addirittura, sospesi. Tuttavia, non è il caso di Made in Sud. Che, proprio grazie alla sua comicità, è pronto a far compagnia il pubblico italiano in questo momento così delicato e complicato. Inizialmente, si vociferava che il programma sarebbe ripartito il 15 Giugno. A quanto pare, però, c’è stato un improvviso cambio di programma. Ecco la nuova data ufficiale del suo inizio.

Made in Sud, svelata la nuova data ufficiale: quando andrà in onda la prima puntata

La nuova edizione di Made in Sud, come raccontato anche da Stefano De Martino in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, sarà completamente inedita e diversa dal solito. A causa dell’emergenza Coronavirus e, soprattutto, a causa del distanziamento sociale, anche il programma basato sulla ‘comicità terrona’ rispetterà alla grande queste nuove regole. Ecco, ma quando andrà in onda a questo punto? Come dicevamo precedentemente, inizialmente si vociferava che lo show sarebbe iniziato il 15 Giugno. Invece, stando a quanto traspare dalla pagina Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che ci sia stato un cambio di programma davvero improvviso. Pochissime ore fa, infatti, è stata svelata la nuova data ufficiale. Ecco, siete proprio curiosi di scoprire quando rideremo a crepapelle con Stefano De Martino, Fatima Trotta e tutta la magnifica squadra di comici?

Seppure inizialmente si vociferava che Made in Sud sarebbe iniziato il 15 Giugno, sembrerebbe che ci sia stato un cambio di programma. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, lo show di Rai Due non partirà più Lunedì prossimo, bensì Martedì 16 Giugno.

Il retroscena di Fatima Trotta su Stefano

In una recentissima intervista per Super Guida Tv, Fatima Trotta ha parlato della nuova edizione di Made in Sud. Raccontando, quindi, non soltanto le novità apportate allo show, ma svelando anche un clamoroso retroscena su Stefano De Martino. Nonostante l’ex ballerino di Amici abbia delle ottime qualità da conduttore, la napoletana ha anche raccontato che è solito distrarsi e che, più volte, sono costretti a richiamare la sua attenzione.