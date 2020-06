Raffaella Mennoia ha scritto un lungo post per salutare il pubblico ed i protagonisti di Uomini e Donne: le parole commoventi dell’autrice televisiva.

Oggi, 9 giugno, si è conclusa la stagione di Uomini e Donne. Questo è stato un anno particolare, travolto dall’emergenza Coronavirus: la programmazione televisiva è saltata ed ha costretto a quasi tutte le trasmissioni di fermarsi. Il dating show di Maria de Filippi è stato interrotto ma non per molto: è tornato con un nuovo format che ha visto protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate. Con le riaperture e l’inizio della Fase 2, sono tornati tutti in studio, adottando le giuste misure di sicurezza: ieri ed oggi abbiamo visto le scelte del Trono Classico. Giovanna e Sammy, Sara e Sonny, Carlo e Cecilia sono le coppie nate negli ultimi giorni grazie a Uomini e Donne: Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha scritto un lungo post sui social. Le sue parole sono commoventi: eccole!

Raffaella Mennoia ‘saluta’ Uomini e Donne: “Difficilmente dimenticherò”

L’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha salutato il pubblico ed i fan del dating show che oggi, 9 giugno, si è concluso. Tre incredibili scelte abbiamo visto tra ieri ed oggi e, nonostante le misure di sicurezza adottate per via dell’emergenza Coronavirus, sono state estremamente romantiche ed emozionanti. La Mennoia ha sottolineato su Instagram quanto siano stati difficili questi ultimi mesi ma con forza e grinta sono riusciti a finire in gran bellezza.

“Oggi si è concluso Uomini e Donne. Difficilmente dimenticherò questi ultimi mesi..abbiamo dovuto,come tutti,adeguarci e spesso ho pensato che non era possibile..mantenere la rotta è stato difficile ma ce L’abbiamo fatta..con le possibilità che ci sono state consentite” sono le parole che ha scritto Raffaella su Instagram. L’autrice del programma ha poi ringraziato tutti i protagonisti del Trono Classico di questi ultimi mesi: ha ringraziato Giovana e Sammy ‘e gli auguro ogni bene, voglio inviare un pensiero speciale a Davide Basolo per il ragazzo che ha dimostrato di essere‘ scrive. Ha salutato Sara e Sonny ‘che dal primo sguardo si sono parlati e voglio salutare Matteo che con la sua sensibilità si è distinto‘. La Mennoia ha poi ringraziato Carlo e Cecilia per averla fatta sorridere solo al pensiero. Ha concluso con Daniele Dal Moro: ‘Spero a presto‘ si legge. “Ma più che altro grazie a tutti voi che ci seguite con tanta passione e calore . Ci vediamo a settembre. Si, ps e comunque io lo so!!” ha concluso.