Temptation Island, un’amata ex gieffina rivela: “Ho rifiutato di partecipare”, ecco di chi si tratta.

Ormai è ufficiale! Temptation Island ci sarà anche quest’anno. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, quando è stata resa nota anche la data d’inizio del seguitissimo docu-reality di Canale 5. Sarà martedì 7 luglio il giorno della messa in onda della prima puntata dello show. Che come sempre racconterà le vicende delle coppie che decidono di mettersi in gioco e testare i loro sentimenti. E come sempre ci sarà anche la versione ‘Vip’ della trasmissione, in cui a partecipare sono coppie famose. Ebbene, il cast ufficiale non è stato ancora reso noto, ma le prime indiscrezioni iniziano a trapelare sul web. Come la voce che riguarda Antonella Elia e il suo Pietro Delle Piane, che potrebbero approdare proprio sull’isola delle tentazioni! Ma se una ex gieffina sembrerebbe aver accettato la proposta, un’altra ammette di aver rifiutato la partecipazione al reality. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Temptation Island, l’ex gieffina Jane Alexander rivela: “Ho rifiutato di partecipare”

Temptation Island si farà anche quest’anno. I dubbi sulla partenza, questa estate, erano davvero tanti, a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus. Maria De Filippi e il suo team, però, sono riusciti a realizzare anche questa nuova edizione del reality, che partirà proprio il 7 luglio. Come ogni anno, dovrebbe andare in onda prima la versione ‘classica’ del reality, seguita poi da quella ‘Vip’. Tra i concorrenti di quest’ultima, dovrebbero esserci anche Antonella Elia, reduce dall’esperienza al GF Vip, e il suo compagno Pietro. Un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip, invece, ha rifiutato la partecipazione al reality. Si tratta di Jane Alexander, protagonista del GF Vip 3. Nella casa più spiata d’Italia, l’attrice ha conosciuto Elia Fongaro, il modello con cui ha vissuto una breve storia, lasciando il suo compagno storico Gianmarco. Solo per un breve periodo, però: la coppia infatti è oggi di nuovo insieme. E non ha intenzione di partecipare a Temptation Island! In un’intervista a Di Lei, Jane dichiara: “Ho rifiutato di partecipare a Temptation Island, probabilmente se mi chiedessero di fare l’Isola direi di no, Pechino Express invece lo farei, mi piacerebbe tanto, lo vedo un reality diverso.”

Insomma, niente Jane nella prossima edizione di Temptation Island Vip. Ma manca sempre meno all’inizio e quindi i nomi del cast ufficiale saranno comunicati a breve! Noi non vediamo l’ora di scoprirli e, ovviamente, di aggiornarvi! I falò di confronto stanno per tornare a farci compagnia, stai tuned!