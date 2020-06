Uomini e Donne, anche Giulio Raselli commenta la scelta di Giovanna: parole inaspettate

Uomini e Donne, anche l’ex tronista Giulio Raselli ha commentato la scelta della sua ex corteggiatrice Giovanna Abate: le parole su Instagram.

La scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, ammettiamolo, è stata una delle scelte più seguite in questi ultimi anni. Non soltanto lo dimostrano gli ascolti televisivi che, per la penultima puntata del dating show di Maria De Filippi, sono stati registrati, ma anche per ‘l’effetto’ avuto sui social. Appena terminata la messa in onda dell’appuntamento, infatti, sono stati davvero in tantissimi coloro che hanno voluto commentare la neo coppia. In primis, Giulia D’Urso. Ebbene si. La sua ‘ex’ rivale, tramite un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, ha chiaramente mostrato di stare guardando la scelta della Abate. Gesto che, come raccontato in un nostro recente articolo, le ha provocato numerose critiche. Alle quali, dal canto suo, la bellissima pugliese ha prontamente risposto e replicato. Ma non solo. Anche Giulio Raselli, infatti, ha voluto commentare la sua ex corteggiatrice.

Uomini e Donne, anche Giulio Raselli commenta la scelta di Giovanna

Così come la sua fidanzata Giulia D’Urso, anche Giulio Raselli ha mostrato chiaramente ai suoi sostenitori di stare guardando la scelta di Giovanna Abate durante la penultima puntata di Uomini e Donne. Tramite un’Instagram Stories, l’ex tronista del famoso e seguitissimo dating show di Maria De Filippi ha, infatti, espresso delle parole più che inaspettate per la nuova coppia formatisi nel programma di Canale 5. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

‘Anche oggi la dimostrazione che quando arrivi fino alla fine in quello studio, trovi quello cerchi’, queste le parole più che inaspettate che Giulio Raselli ha speso subito dopo aver visto la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Infine, poi, ha concluso: Auguri a questa nuova coppia’.

La splendida storia d’amore con Giulia D’Urso

Si sono scelti nello studio di Uomini e Donne diversi mesi fa, eppure Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono più che innamorati. Lo testimoniano, non a caso, le numerose dediche che, da ambo le parti, i due giovani ragazzi si fanno sui loro rispettivi canali social.