Uomini e Donne, Carlo e Cecilia: è successo subito dopo la scelta, andata in onda oggi 9 giugno.

È andata in onda oggi, martedì 9 giugno, l’ultimissima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Se ieri è andata in onda l’attesissima scelta di Giovanna Abate, oggi è stata la volta degli altri due tronisti, protagonisti di questa stagione. Nonostante il loro percorso si sia interrotto a causa della diffusione del Coronavirus, sia Sara che Carlo si sono sentiti di fare una scelta. Ed è in particolare del bel veneto che vogliamo parlare. Nonostante le incomprensioni e le liti avvenuto durante la conoscenza a Uomini e Donne, Carlo non ha avuto dubbi: è con Cecilia Zagarrigo che vuole iniziare una storia al di fuori del programma. La scelta è stata davvero emozionante e la nuova coppia nata a Uomini e Donne piace davvero a tutti. Ma sapete cosa è accaduto proprio poco dopo la messa in onda della scelta? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Carlo e Cecilia: le immagini di coppia su Instagram subito dopo la scelta

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo formano una delle nuove coppie nate durante la stagione appena terminata di Uomini e Donne. Il loro percorso nella trasmissione, fatto di alti e bassi, alla fine li ha condotti l’uno davanti all’altra. E Carlo non ha potuto che confessare a Cecilia di averla pensata tantissimo durante questi mesi di lontananza. E ricordando con rammarico un’esterna dove aveva scelto di non abbracciarla, ha dichiarato: “Se tornassi indietro ti abbraccerei, mi sono pentito di non averlo fatto…Oggi ti dico che non ho più voglia di avere rimpianti!”. Una scelta da brividi, che ha emozionato i fan della trasmissione. Che subito dopo la puntata si sono catapultati sui social in cerca di nuovi post di coppia. E, in effetti, le immagini di Cecilia e Carlo insieme non hanno tardato ad arrivare! Proprio poco dopo la messa in onda della scelta, la bella corteggiatrice ha pubblicato alcune stories. E indovinate chi è sbucato dietro di lei? Proprio il bel Carlo! I due sono insieme, e sembrano davvero più uniti e sereni che mai. Ecco alcuni screen dei video apparsi sul profilo di Cecilia:

“Vi chiedo scusa se non ve l’ho detto prima ma non potevo!”, dice Cecilia ai suoi fan. E dopo un po’ sbuca Carlo, che la riempie di dolcissimi baci. Il tronista chiede: “È andata bene e è andata male? È andata bene!”. E insieme esclamano: “Siamo felici!”. Immagini davvero splendide, quelle della coppia. E voi, cosa pensate di Carlo e Cecilia, vi piacciono insieme?