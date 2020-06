Uomini e Donne, chi è Matteo Guidetti il corteggiatore di Sara Shaimi: scopriamo l’età, la carriera e qualche curiosità sull’uomo

Oggi pomeriggio vedremo l’attesissima scelta del trono classico di Uomini e Donne, ieri è stata la volta della bellissima Giovanna Abate che ha scelto di condividere il suo futuro insieme all’Italo Egiziano Sammy Hassan, preferendolo all’alchimista Davide Basolo. Dopo la scelta della Abate, che ha fatto discutere, ma anche emozionare, oggi è la volta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Ieri sera infatti, prima Raffaella Mennoia e poi anche l’account ufficiale di Uomini e Donne, hanno annunciato che il momento tanto atteso dagli appassionati del programma finalmente è giunto. Il trono di Sara e di Carlo sono iniziati dopo l’estate e hanno fatto decisamente emozionare moltissimo il pubblico. Sara in particolare ha portato avanti un percorso molto sentito, dettato dalla voglia incessante di potersi innamorare e trovare grazie al programma, una persona con cui poter condividere la propria vita. Tra i corteggiatori della ragazza che si sono particolarmente distinti e tra cui la giovane dovrebbe scegliere la sua anima gemella, ci sono Matteo Guidetti e Sonny De Meo. Per scoprire il fortunato ovviamente dovremmo aspettare ancora un’oretta, ma nel frattempo scopriamo qualcosa in più proprio su Matteo Guidetti.

Uomini e Donne, chi è Matteo Guidetti: età, carriera e curiosità

Matteo Guidetti risulta essere un ragazzo molto riservato, ma sappiamo dirvi che è nato a Grosseto, nelle bellissime terre toscane. Il ragazzo si è distinto per bellezza e per riservatezza, il suo fisico scolpito e il sorriso carismatico non sono certamente passati inosservati. Ciò che altrettanto non è passato inosservato è stato certamente il suo modo di fare affabile e molto riservato. Nel corso della conoscenza con la Shaimi il ragazzo si è focalizzato principalmente sul rapporto con la ragazza, rivelando molto poco della sua vita privata. Non sappiamo dirvi infatti né la sua data di nascita, né quale sia il suo lavoro effettivo. Dalle foto che pubblica sui social network possiamo immaginare che abbia lavorato o lavori ancora come modello, ma non sappiamo di più. Dalle foto che pubblica probabilmente vive in Emilia Romagna ed è un grandissimo appassionato di animali e della natura. In alcune foto appare infatti con i suoi cani o sul trattore agricolo. Inoltre sappiamo dirvi che ha avuto una relazione molto importante durata circa un anno e conclusasi molto tempo fa… I motivi della separazione non sono noti.

Per quanto riguarda il suo account ufficiale Instagram possiamo dirvi che è abbastanza seguito e potete spulciarlo QUI. Possiamo dirvi anche che è anche un grande appassionato di calcio e la sua squadra del cuore è la Juventus.