Uomini e Donne, chi è Sonny Di Meo: età, lavoro e curiosità

Per chi non conoscesse Sonny Di Meo, corteggiatore di Uomini e Donne, di seguito vi diciamo chi è, la sua età, il lavoro e le curiosità

Sonny Di Meo è uno dei corteggiatori dell’attuale trono classico di Uomini e Donne. Il ragazzo, il cui vero nome è Salvatore, ha partecipato per la prima volta al programma di Maria De Filippi durante il trono di Giulia Quattrociocche. La sua esperienza, però, non fu prolifica: la tronista, infatti, decise di scegliere Daniele Schiavon. Di Meo, dopo l’esperienza nel trono di Giulia, ci ha riprovato, scendendo le scale per Sara Shaimi, attuale tronista del programma. Questa volta il suo percorso è stato determinante ed è addirittura arrivato sino alla scelta, in onda oggi pomeriggio su Canale 5, insieme a Matteo Guidetti. Secondo le indiscrezioni apparse sul web, Sonny pare possa essere la scelta della Shaimi, ma per saperlo con certezza dobbiamo attendere la fine dell’ultima puntata di Uomini e Donne.

Chi è Sonny Di Meo?

Salvatore Di Meo ha 29 anni ed è nato a Milano. Dopo aver conseguito il diploma al liceo, si è trasferito a Londra, dove ha lavorato per un periodo di tempo come cameriere. Sonny ha dichiarato di aver lavorato anche per una compagnia americana, ma dopo l’esperienza londinese ha deciso di lanciarsi nel mondo della moda e dello spettacolo, partecipando al programma di Maria De Filippi. Il suo sogno è quello di diventare un imprenditore di successo. Salvatore parla diverse lingue, ama viaggiare e soprattutto ama tenersi in forma, infatti pratica palestra quasi tutti i giorni. Il corteggiatore ha ammesso di essere un bad boy, ma ci tiene a sottolineare che dietro la corazza da bad boy si nasconde molto altro. Si definisce trasparente e soprattutto non gioca con i sentimenti delle persone. Dice inoltre di essere molto romantico, simpatico, giocoso e profondo. Riguardo alla sua vita privata, Salvatore dice di essersi innamorato solo una volta, a 24 anni, quando ha conosciuto una donna più grande di lui a Miami. Al magazine di Uomini e Donne ha dichiarato: “C’erano tante differenze culturali tra me e lei (era colombiana ndr.). L’unico amore della mia vita l’ho concluso da innamorato per il bene del mio futuro, perché speravo e spero un giorno di poter avere una mia famiglia e lei non avrebbe mai potuto condividere con me questo progetto”. Quell’esperienza, però, l’ha segnato e oggi dice di essere poco fiducioso nelle persone, ma su questo aspetto ci sta lavorando molto.

A Uomini e Donne, come abbiamo già detto, è sceso prima per Giulia e poi per Sara. Sempre al magazine del programma ha dichiarato: “A primo impatto mi ha colpito il suo aspetto fisico. A oggi penso che sia una persona molto sensibile, divertente: ha sempre il sorriso stampato in volto. L’aspetto che di lei più mi ha colpito è la sua voglia di guardare oltre, di non fermarsi all’apparenza e di non lasciarsi influenzare dal parere degli altri”. Dalle sue parole si evince che, in caso di scelta, la risposta del milanese possa essere sì.